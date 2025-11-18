Le marché des moniteurs OLED est au beau fixe en 2025

TrendForce a publié quelques chiffres relatifs aux expéditions mondiales de moniteurs OLED. Au cours du troisième trimestre 2025, elles ont atteint 644 000 unités. Cela représente une hausse de 12 % par rapport au trimestre précédent ; de 65 % sur un an.

© ASUS

La croissance d'une excroissance

Le rapport qui couvrait le premier trimestre recensait 507 000 unités, avec une progression de 175 % en glissement annuel. 2025 s’annonce donc comme une bonne année pour ce marché spécifique. À l’époque, TrendForce anticipait 2,58 millions d’unités, soit une augmentation de 81 % par rapport à 2024. Dans son rapport du jour, le cabinet d’analyse taïwanais a revu ses estimations un peu à la hausse : il table désormais sur 2,62 millions d’unités, soit une croissance annuelle de 84 %.

L’auteur écrit que « les moniteurs OLED se sont imposés comme le choix privilégié du segment gaming haut de gamme ». C’est sans doute vrai ; mais gardons à l’esprit que cela reste une goutte d’eau dans l’océan des moniteurs. Les valeurs varient légèrement d’un cabinet à l’autre, mais grosso modo, en mélangeant les estimations d’IDC et de TrendForce, nous sommes entre 125 et 135 millions de d'expéditions annuelles. En d’autres termes, malgré sa croissance soutenue, l’OLED ne représente toujours qu’entre ~2,1 % et ~2,3 % du marché mondial des moniteurs.

Toujours selon TrendForce, la demande typique pour l’OLED est une dalle 27 pouces en UHD et à 240 Hz. Genre l’Asus ROG Swift PG27UCDM ; un modèle qui coûte 1 200 euros chez TopAchat. Autant dire qu’il ne s’adresse qu’à une très petite frange de passionnés / fortunés. Bref, l’assertion ci-dessus vaut peut-être pour le marché mondial. En France, chez les quelques détaillants que nous avons visités, le gros de l’offre s’organise surtout autour de modèles similaires mais plutôt en 1440p. Pour des prix qui vont, à la louche, de 450 à 800 euros.

Le dernier enseignement du rapport de TrendForce concerne la popularité des marques sur ce secteur des moniteurs OLED. En termes de parts de marché, c’est ASUS qui domine, avec 21, 9 %. L’entreprise vient tout juste de devancer sa dauphine, Samsung (18 %), avec une belle marge de sécurité. Un revirement qui s’explique, d’après le cabinet, par la popularité des moniteurs gaming ROG (enrichie d'un modèle 720 Hz / 720p récemment), à laquelle s’ajoute celles des modèles ProArt OLED destinés aux créateurs, ainsi que des moniteurs portables et des modèles pliants à double écran. Une stratégie de diversification payante qui, aux dires de TrendForce, devrait permettre à ASUS de se classer au premier rang mondial en 2025.

Le rapport s’attarde aussi sur MSI. La Micro-Star International n’était que cinquième en 2024. Elle est désormais en troisième position avec 14,4 %. Les raisons de cette progression : un catalogue diversifié, avec plus de 20 modèles milieu et haut de gamme ; une « capacité à synchroniser ses lancements produits avec les dernières technologies de panneaux » qui confère à la marque un statut d’innovatrice (sic).

Nonobstant, la chute de LGE à la quatrième place s’explique en partie par un déménagement de son principal site de production. En conséquence, TrendForce estime que LGE devrait progresser au quatrième trimestre, portée par l’arrivée de nouveaux produits et par la forte mise en avant de ses modèles OLED de 45 pouces — au point, éventuellement, de remonter en troisième position au niveau mondial.

Au cas où, rappelons que tout ce qui précède concerne uniquement les moniteurs OLED. Le marché global des moniteurs est dominé par d’autres géants. Samsung reste dans la place, mais partage l’affiche avec Dell, TPV, HP et Lenovo. Quant aux affichages OLED pour d'autres terminaux (smartphones, TV...), les taux de pénétration sont sûrement bien différents.