Jeu concours avec un Zenbook OLED et une plâtrée de routeurs ZenWiFi à gagner

Jusqu’au 2 novembre, ASUS organise un grand concours créatif autour de ses routeurs maillés ZenWiFi WiFi 7. Les lots en jeu : un ultraportable Zenbook 14 OLED pour un heureux élu, et plusieurs packs ZenWiFi pour dix autres.

De quoi rêvent les lecteurs du Comptoir ?

En préambule, voici une vidéo de présentation de la gamme ZenWiFi. Vous trouverez également une présentation des différentes fonctionnalités des appareils, ainsi que les modèles, répartis en routeurs Wi-Fi 7 d’un côté, Wi-Fi 6/6E de l’autre. Pour résumer l’idée globale, avec ZenWiFi, ASUS promet un Wi-Fi de qualité dans chaque pièce du logement. Et pour ceux qui ont une très grande maison, AiMesh permet de tisser un réseau de plusieurs routeurs afin de garantir un accès à la toile de la cave au grenier.

Cette introduction faite, passons au jeu-concours. Il est cohérent, et s’inscrit dans le cadre de la domotique. ASUS vous invite à « imaginer la maison intelligente de vos rêves » et à partager votre vision sur les réseaux sociaux. Si vous vivez déjà dans votre petit cocon tech idyllique, une simple photo ou une vidéo de ce paradis fera l’affaire (pensez quand même à dissimuler cette paire de chaussettes qui traîne sous le bureau, ou ces cadavres de bière qui s’accumulent dessus). Quant à ceux qui n'ont pas tout à fait un logis instagrammable, ASUS les invite à se servir d'outils IA pour matérialiser leur vision.

Images issues top 15 des bureaux de Geeks les plus dégueulasses de Hitek

Les prémices de l’étape 1 ont été données ci-dessus. La suite consistera à publier votre création sur Instagram, Facebook ou TikTok, en prenant soin d’avoir mis votre profil en public, d’inclure les hashtags #WinUrZenWiFi et #WorryFreeWiFi, et enfin de taguer @asus. Vous devrez également fournir à l’organisateur une capture d'écran de votre publication afin d’attester que vous en êtes bien l’auteur.

Réseau social qu'évidemment vous aurez pris soin de follow. L’étape 2 est plus sibylline : elle consiste à consulter les pages et à répondre aux questions, puis éventuellement à « effectuer davantage d'actions optionnelles pour augmenter vos chances de gagner », soit :

Concernant les prix, il y a donc un ASUS Zenbook 14 OLED. Le communiqué ne précise pas le modèle exact. Il existe des versions Intel et AMD du PC, avec différentes générations de puces (Meteor Lake / Arrow Lake ; Ryzen 7 8840HS / Kraken Point). Espérons que la marque refourgue la meilleure variante. Seront également distribués un ASUS ZenWiFi BQ16, un ZenWiFi BT10, un ZenWiFi BD4 et sept ZenWiFi BD4 Outdoor.

Le premier prix. Pas mal aussi.

Les gagnants seront annoncés sur la plateforme sociale ASUS Global et informés par e-mail.