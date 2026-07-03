iiyama fait ses premiers pas dans lâ€™OLED avec un moniteur gaming 27 pouces 280 Hz au tarif compÃ©titif

Jusquâ€™ici, les amateurs dâ€™iiyama en quÃªte dâ€™un moniteur OLED devaient se tourner vers la concurrence. En effet, la marque nippone nâ€™avait pas encore jugÃ© pertinent dâ€™ajouter un modÃ¨le Ã©quipÃ© dâ€™une telle dalle Ã son catalogue. Câ€™est chose faite depuis peu avec le G-Master GOB2701QSC-B1 Titan Falcon, un 27 pouces armÃ© dâ€™une WOLED de 4e gÃ©nÃ©ration de LG (Ã©galement appelÃ©e META 3.0 ou Primary RGB Tandem OLED).

PremiÃ¨re incursion dâ€™iiyama dans lâ€™OLED

Avant de nous concentrer sur cet Ã©cran en particulier, quelques rÃ©flexions plus gÃ©nÃ©rales. En octobre, nous vous avions proposÃ© un panorama du marchÃ© des Ã©crans gaming en 2025. Il serait prÃ©maturÃ© dâ€™en faire un pour 2026, mais au cours des mois prÃ©cÃ©dents, les moniteurs OLED ont continuÃ© de grignoter des parts de marchÃ©.

Dans un rapport datÃ© de fin mars, TrendForce rÃ©vÃ¨le que les expÃ©ditions mondiales de moniteurs OLED ont atteint 2,735 millions dâ€™unitÃ©s en 2025, soit une augmentation de 92 % en glissement annuel. Concernant les rÃ©fÃ©rences, celles dâ€™ASUS dominent avec 21,6 % de PDM ; Samsung nâ€™est toutefois pas loin avec 19,3 %. Viennent ensuite MSI, LGE et Dell avec respectivement 13,1 %, 12,6 % et 9,9 %, puis un ensemble indiffÃ©renciÃ© Â« dâ€™autres Â» qui complÃ¨te la portion manquante pour atteindre 100 % (soit 23,5 %).

Farfouiller cet amas nâ€™aurait donc permis de trouver aucune trace dâ€™iiyama. Alors que lâ€™Ã©mergence (embryonnaire, certes) de cette technologie sur le segment des moniteurs remonte Ã 2022, la sociÃ©tÃ© lâ€™avait jusquâ€™ici boudÃ©e. Elle sâ€™y invite finalement avec la rÃ©fÃ©rence prÃ©citÃ©e.

Le rapport de TrendForce Ã©voquÃ© plus haut justifie la croissance observÃ©e par Â« des campagnes promotionnelles agressives des marques au quatriÃ¨me trimestre Â», des Â« modÃ¨les 27 pouces QHD Ã 240 Hz [qui] ont gagnÃ© en popularitÃ© grÃ¢ce Ã leur excellent rapport performance/prix Â», et enfin le Â« lancement de nouveaux modÃ¨les Ã 280 Hz qui a Ã©galement contribuÃ© Ã dynamiser davantage le marchÃ© Â». Heureuse coÃ¯ncidence, le G-Master GOB2701QSC-B1 Titan Falcon est un 27 pouces WQHD (2560 Ã— 1440 pixels) offrant un taux de rafraÃ®chissement de 280 Hz !

Le reste de la fiche technique est conforme aux attentes : un temps de rÃ©ponse gris Ã gris de 0,03 ms, une couverture de 99,5 % de lâ€™espace DCI-P3, de 95 % de lâ€™Adobe RGB et de 150 % du sRGB. Lâ€™Ã©cran atteint un pic de 1500 cd/mÂ² en HDR.

En matiÃ¨re de connectique, nous retrouvons deux ports HDMI 2.1, une entrÃ©e DisplayPort 1.4 avec DSC (Display Stream Compression), un port USB-C avec alimentation Power Delivery de 65 W, un hub USB 3.2 Ã deux ports ainsi quâ€™une prise jack 3,5 mm. Tous les ports HDMI / DP prennent en charge le 2560 x 1440 @280Hz ainsi que les technologies VRR et ALLM. Le moniteur est dâ€™ailleurs compatible NVIDIA G-SYNC Compatible et AMD FreeSync Premium. Il intÃ¨gre Ã©galement deux haut-parleurs de 5 W et un commutateur KVM, lequel permet de basculer facilement entre plusieurs sources.

Sur le plan de lâ€™ergonomie, rien Ã redire : un pied rÃ©glable en hauteur sur 150 mm, un mode pivot Ã 90Â°, un rÃ©glage de rotation de -45Â° Ã 90Â° et une inclinaison de -5Â° Ã 23Â° ; la compatibilitÃ© VESA 100 Ã— 100 mm est Ã©galement de la partie.

Passons au point crucial, le tarif. Dans certains pays, ce G-Master GOB2701QSC-B1 Titan Falcon est affichÃ© Ã un prix particuliÃ¨rement attractif qui en fait lâ€™OLED QHD 280 Hz le plus abordable du marchÃ©, en concurrence directe avec le Gigabyte MO27Q2A. Ce nâ€™est pas le cas en France puisquâ€™Ã lâ€™heure oÃ¹ nous Ã©crivons ces lignes, ce modÃ¨le est trouvable Ã 444 euros (sur Amazon), quand lâ€™iiyama est commercialisÃ© Ã 479,95 euros. Reste que chez la plupart des revendeurs, et en dehors dâ€™Ã©ventuelles offres promotionnelles, ce nouveau venu sâ€™impose comme le plus abordable de sa catÃ©gorie (diagonale / dÃ©finition / frÃ©quence).

Terminons en rappelant que, sâ€™il est prometteur, le marchÃ© des moniteurs OLED reste marginal Ã lâ€™Ã©chelle des ventes totales : il ne pesait que 2,1 % en 2025. TrendForce anticipe toutefois quâ€™il dÃ©passera les 5 % Ã lâ€™horizon 2028. Au risque de louper le train, il Ã©tait donc sans doute temps pour un acteur comme iiyama de sauter dedans.