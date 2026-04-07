Moniteurs gaming : Samsung leader pour la septième année consécutive, mais quid d’Asus ?

Samsung a fièrement annoncé qu’en 2025, elle avait conservé, pour la septième année consécutive, sa place de n°1 mondial des moniteurs de jeu. L’entreprise coréenne revendique aussi être arrivée en tête sur le segment des moniteurs gaming OLED. Position qu’elle maintient depuis un peu moins longtemps toutefois — trois ans.

Asus leader en volume ?

Ces affirmations reposent sur des données d’IDC ; elles sont établies sur la base des recettes. Nous avons été un peu surpris de prime abord, assaillis par quelques réminiscences : celles d'avoir lu, puis écrit, de telles rodomontades chez d’autres marques, notamment chez AGON by AOC. Nous avons retrouvé l’article en question. Il a aussi pour socle des données d’IDC mais porte sur « le segment des moniteurs gaming 144 Hz (initialement 100 Hz) et plus ». L’entreprise revendique sa mainmise sur ce marché depuis 2019. Inspirés par une telle approche, nous pouvons affirmer que CDH est numéro 1 de l’info tech auprès d’un lectorat anormalement présent de nuit au 84 Rue Saint-Honoré, 75001 Paris, et ce depuis 2013 !

Cette information nous a également renvoyés vers l’article consacré au rapport de TrendForce sur le marché des moniteurs OLED du troisième trimestre 2025. Il nous apprenait qu’Asus avait damé le pion à Samsung sur la période. Le cabinet estimait alors que l’entreprise taïwanaise était en bonne voie pour se placer au premier rang mondial en 2025. Il semble toutefois que TrendForce se base sur le volume d’unités expédiées et non sur les revenus, comme le fait IDC.

Nous n’avons malheureusement pas accès au rapport d’IDC. Il coûte 7 500 dollars, ce qui ferait cher l'actu. En revanche, celui de TrendForce laisse ses principales conclusions en accès libre. Il donne bien Asus en tête devant Samsung pour 2025, avec respectivement 21,6 % et 19,3 % de PDM.

Certes, Market share distribution est neutre. L'expression peut désigner aussi bien des parts en volume (unités) que des parts en valeur (revenus). Néanmoins, le texte multiplie les références aux shipments (expéditions). En principe, il renvoie donc à des parts de marché exprimées en nombre d’unités expédiées, ce qui explique la discordance.

TrendForce recense 2,735 millions de moniteurs OLED en 2025 (hausse de 92 % sur un an). Pour sa part, IDC voit un peu moins grand, avec 2,34 millions. Cette source place donc Samsung première, avec 26 % de ce marché, en valeur. Bien entendu, la firme coréenne, qui nous sert ici d’intermédiaire, se garde bien de communiquer les scores de ses concurrentes. Pour le marché global des moniteurs de jeu, d’après IDC, l’entreprise rafle 18,9 % du marché mondial, toujours en valeur.

Notez que par « gaming monitor », il faut comprendre moniteur à plus de 144 Hz depuis 2022 (c’était 100 Hz et plus entre 2019 et 2022). Il n’y a pas de version publique du rapport complet TrendForce pour tous les moniteurs gaming (OLED + LCD) — nous ne pouvons donc pas comparer.

Nous avons tout de même trouvé un document en accès libre chez DataIntelo pour compléter. Hélas, la fiabilité de ce cabinet semble sujette à caution. Cette réserve à l’esprit, leurs données suggèrent que l’OLED reste marginal sur le segment des moniteurs de jeu et que l’IPS représente le gros morceau.

La source communique 5,2 milliards de CA pour les dalles IPS. Cette base permet de calculer les valeurs ci-dessous.

Technologie Part Valeur estimée IPS 42,3 % 5,2 Md$ OLED 14,8 % ~1,82 Md$ VA 22,1 % ~2,72 Md$ TN 20,8 % ~2,56 Md$ Total 100 % ~12,29 Md$

Le document regorge d'informations ; nous avons également retenu la répartition des trois principales définitions (toutes technologies confondues).

Appellation Définition Part de marché (2025) Full HD 1920 × 1080 38,4 % Quad HD 2560 × 1440 33,7 % Ultra HD 3840 × 2160 24,7 %

Pour ajouter un peu plus de confusion, ce cabinet stipule pour sa part qu’Asus ROG a conservé sa position de leader mondial sur le segment des moniteurs gaming en 2025, « portée par une gamme complète allant de la série d’entrée de gamme TUF Gaming jusqu’à la très haut de gamme ROG Swift PG » — formule qui suggère que c’est en volume. Selon ses analystes, « la force d’Asus réside dans son intégration étroite avec l’écosystème NVIDIA G-Sync, sa présence constante dans les environnements professionnels d’esport, ainsi que son portefeuille à la pointe de l’industrie comprenant des écrans 500 Hz et OLED. L’écosystème de marque direct-to-consumer Republic of Gamers, qui englobe PC, ordinateurs portables, périphériques et moniteurs, crée de fortes opportunités de ventes croisées et renforce la fidélité à la marque ».

Ils placent Samsung Electronics en deuxième position ; exposent qu’à « travers sa gamme de moniteurs gaming Odyssey, l’entreprise s’appuie sur les technologies de dalles QD-OLED et QLED développées en interne par Samsung Display pour proposer des expériences d’affichage différenciées que les concurrents achetant leurs dalles sur le marché ouvert ne peuvent pas facilement reproduire. Les modèles Odyssey OLED G8 et Neo G9 de Samsung servent de vitrines technologiques, ancrant le positionnement premium de la marque tout en générant un effet d’entraînement (halo) sur l’ensemble de la gamme Odyssey ».

À ce propos, et pour en revenir à notre source primaire, Samsung met en avant certains modèles de sa gamme Odyssey 2026. À commencer par l’Odyssey 3D 27 pouces (modèle G90XF). Lancé à la rentrée 2025, celui-ci fait le pari de l’expérience de jeu 3D sans lunettes grâce à son système de suivi oculaire. Nous avons consulté quelques tests de l’époque. Ils concluaient à un résultat convaincant, mais pointaient une ombre au tableau : le faible nombre de titres alors supportés. Samsung promet que son Odyssey 3D Hub inclut une bibliothèque grandissante de titres compatibles, dont « Hell is Us » et « Cronos: The New Dawn », et que « près de 120 titres sont attendus cette année ».

Les autres références évoquées sont l’Odyssey OLED G8 32 pouces (modèle G80HS), un écran 4K QD-OLED à 240 Hz ; l’Odyssey G8 32 pouces (modèle G80HS), défini comme « le premier moniteur gaming 6K du secteur » et doté d’un taux de rafraîchissement de 165 Hz (jusqu’à 330 Hz en 3K en Dual Mode) ; l’Odyssey G6 27 pouces (modèle G60H), le « premier moniteur de jeu au monde à 1 040 Hz avec Dual Mode ».

Pour un panorama plus exhaustif sur les moniteurs, n’oubliez pas notre dossier consacré aux écrans gaming.