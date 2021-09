Avec la production massive d’écrans HDR est venue la question de leur qualité, et plus précisément d’une mesure simple, si possible accompagnée d’un logo clairement identifiable, attestant du niveau de performance du bousin. Pour cela, l’organisation VESA s’est chargée de créer et vérifier diverses certifications : les DisplayHDR, garantissant grosso modo un contraste et une luminance minimale.

Pour autant, cela n’est pas suffisant : avec l’arrivée de nouvelles technologies (OLED en tête) sur le marché des dalles, en particulier sur ordinateurs portables, le besoin est né d’une spécification séparée, mettant l’emphase sur la profondeur des noirs : le DisplayHDR TrueBlack. Il existait précédemment les DisplayHDR TrueBlack 400 et 500, voilà maintenant que la version 600 est officielle, demandant — surprise — une luminance minimale de 600 cd/m² tout en conservant une luminance maximale de 0,000 5 cd/m² sur les noirs, ainsi qu’un temps maximal de passage noir-blanc de deux frames.

Pour le détail des différences entre spécifications, c’est par ici !

Pour le moment, seuls trois ordinateurs portables bénéficient de cette certification, tous trois de chez ASUS : le Vivobook Pro 14, Vivobook Pro 14X et le Vivobook 15 ; ainsi qu’une poignée de moiteurs de la firme : les K3500PC, M3401Q, M3500Q, M7400QE et les N7400PC. Il faut dire que le niveau de qualité requis cible les futurs écrans OLED et micro LED, comprenez qu’il va falloir attendre un sacré bout de temps avant que la liste s’allonge significativement. (Source : HEXUS)