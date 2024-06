Votre PC galère avec Elden Ring ? La coupable est peut-être votre souris

Difficile d’être passé à côté, Elden Ring est revenu sur le devant de la scène ces derniers jours à l’occasion de la sortie de son extension Shadow of the Erdtree, aussi appelée l'Ombre de l'Arbre-Monde en français. Comme lors de celle du jeu en 2022, cette parution anime deux sujets de discussion principaux : l’un, sempiternel, et qui ne sera jamais tranché, porte sur la difficulté de l’extension ; le second, que nous aurions, en revanche, bien aimé ne pas voir ressurgir, a trait à l’optimisation.

Pour avoir d’ailleurs relancé le jeu hier soir après plusieurs semaines d’interruption, nous avons eu le malheur de subir un stuttering très prononcé, dont notre PC avait été préservé jusque-là. Pas de changement de matériel à signaler entre cette interruption ; simplement un titre passé en version 1.12 et l’ajout d’un logiciel de gestion de la souris, en l’occurrence le Logitech G HUB – pour un tout autre motif. Ironie du sort, FromSoftware a publié un message sur le réseau social X dans lequel il invite les joueurs PC qui rencontrent des problèmes de framerate et utilisent un logiciel de contrôle de la souris à désactiver ce dernier.

Un jeu techniquement mal en point

De prime abord, le message ci-dessous, publié par l'assistance aux joueurs de FromSoftware, vous paraîtra probablement aussi énigmatique que les indices grommelés par les personnages patibulaires d’Elden Ring ; à la la différence qu’ici, un simple Google Trad éclaire notre lanterne.

【ELDEN RING】PC版において、マウス制御関連のアプリを起動している状態でゲームをプレイするとフレームレートが安定しない場合がございます。その場合、マウス制御関連のアプリを停止してゲームプレイをお試しいただきますようお願いいたします。 — FROMSOFTWARE PLAYER SUPPORT (@fromsoftware_sp) June 28, 2024

Inutile de paniquer donc, ou de vous coltiner tous les guides d'Ex Serv, l’équipe formule juste la recommandation suivante : « Dans la version PC du jeu, le taux de rafraîchissement peut ne pas être stable lorsque des applications liées au contrôle de la souris sont en cours d'exécution. Dans ce cas, arrêtez les applications de contrôle de la souris et essayez de jouer. »

Nous n’avons pas encore eu le loisir de constater si le remède préconisé par le studio est efficace ; mais si subissez des problèmes similaires, la prescription vaut certainement le coup d’être suivie.

Au-delà de cette spécificité de la version PC, plus de deux ans après sa publication (25 févr. 2022), Elden Ring, accessoirement GOTY de cette période, reste loin d’être irréprochable sur le plan technique et ce, quelle que soit la version. C’est ce que démontre la vidéo ci-dessous publiée par Digital Foundry il y a quelques heures ; elle décortique les versions PlayStation 5, Xbox Series et PC du jeu.

Que ce soit sur PlayStation 5 ou Xbox Series X, les 60 images par seconde ne sont pas tenues, même en mode performance. Quant à la version PC, ce n’est guère mieux, y compris avec une machine très puissante (le système avec un Ryzen 7 7800X3D et une GeForce RTX 4090, soit ce qui se fait de mieux pour jouer en ce moment, ne tient pas les 60 IPS en 4K / Ultra). Une configuration plus modeste, mais tout de même solide, à base de Ryzen 5 3600 et de RTX 4060, a également du mal, dès le 1080p.

La sentence des membres de DF est sans appel : « Deux ans après le lancement d’Elden Ring, […] le développeur FromSoftware n'a malheureusement toujours pas corrigé la plupart des problèmes [techniques], malgré les critiques répétées au fil des ans ».