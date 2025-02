Un correctif pour les problèmes d'écran noir des GeForce RTX arrive

Obtenir un GPU avec moins de ROPs, sentir le connecteur d’alimentation s’embraser, ne pas être en mesure de profiter pleinement de PhysX avec d'anciens jeux ; ce ne sont pas les seules mésaventures et déconvenues auxquelles ont été exposées les acquéreurs de GeForce RTX 50 Series. Ils sont également susceptibles de subir divers problèmes de plantage, dont des écrans noirs. Après plusieurs jours de recherche, NVIDIA a identifié les causes et propose un correctif.

BSOD : NVIDIA avait pourtant annoncé la couleur

VBIOS dispo

Ne soyons pas médisants : les instabilités affectaient majoritairement les RTX 5090 et RTX 5080, mais des détenteurs de RTX 40 se sont également manifestés. Concrètement, il semble que bon nombre des défaillances soient imputables à la branche 572 des pilotes. En particulier au pilote GeForce 572.16 déployé le 30 janvier dernier pour la sortie des deux premières Blackwell. Depuis, le 572.47, paru à l’occasion de la commercialisation de la GeForce RTX 5070 Ti, n’a rien amélioré (il n'a corrigé qu’un unique bogue en lien avec des problèmes de stabilité lors du du réveil du moniteur après une période de veille prolongée). Comme souvent, des utilisateurs ont suggéré de nombreux expédients. Pour les RTX 50, la stratégie consistant à rétrograder le support PCIe aurait fonctionné chez certains.

L’entreprise n’a pas révélé les causes de tous ces maux, mais commence à distribuer son antidote. Dans un fil Reddit titré « La mise à jour du Bios de MSI Gaming Trio 5090 OC a corrigé les problèmes d'écran noir ! », le dénommé stonelan rapporte qu’il a effectué une mise à jour du VBIOS ; que celle-ci a immunisé son système contre les écrans noirs.

Un représentant de NVIDIA a confirmé. Il a répondu : « Oui. Les utilisateurs dont la carte graphique n'a pas reçu de mise à jour du VBIOS pourront installer le pilote qui sera publié dans le courant de la semaine et qui applique la même correctif. »

A priori, une mise à jour du VBIOS ne sera donc pas nécessaire pour toutes les cartes graphiques. Nous en apprendrons sûrement davantage à ce sujet dans les prochains jours, via une communication plus formelle.