Dark Mount et Light Mount : be quiet! dévoile ses premiers claviers

Vous connaissez be quiet! pour ses boîtiers comme le Shadow Base 800 DX, ses blocs d’alimentation, ses ventilateurs ou encore ses ventirads emblématiques tels que les Dark Rock Pro 5 et Dark Rock Elite. La marque allemande a ajouté une nouvelle ligne à son catalogue de produits : celle des claviers. Elle consacre deux premiers modèles, les Dark Mount et Light Mount. Un logiciel intitulé IO Center gère la partie software.

Dark Mount

Un modèle plus excentrique que l'autre

Ces Dark Mount et Light Mount sont deux claviers mécaniques. be quiet! les propose avec des switches linéaires ou bien tactiles.

Le Dark Mount adopte un design modulaire : son pavé numérique et son module multimédia peuvent être repositionnés à chaud de chaque côté du clavier, ou tout simplement mis de côté. Conséquence logique, le repose-poignet magnétique est en deux parties, et modulaire. Autre originalité du Dark Mount : huit touches personnalisables équipées d’un écran (140 x 140 pixels).

Le Dark comme le Light Mount possèdent une plaque supérieure en aluminium brossé ; reposent sur des pieds amovibles et réglables (trois positions). Le Light Mount dispose lui aussi d’un repose-poignet magnétique, mais à l’image de son design, il est monobloc.

Light Mount

Pour les deux références, be quiet! met en avant des touches en PBT double injection « extrêmement résistantes à l'usure », des commutateurs et stabilisateurs pré-lubrifiés en usine « garantissant une expérience de jeu et une frappe fluide », des switches silencieux — tant pour les linéaires orange que pour les tactiles noirs —, et enfin, trois couches de mousse insonorisante intégrées à l'intérieur du clavier « qui atténuent tout bruit de résonance potentiel ». Pour ce dernier point, c’est du moins la version site web ; le communiqué de presse parle plutôt d’un « système d'atténuation sophistiqué à trois couches » avec une disparité selon le modèle : il est constitué de deux couches de mousse et d'une couche de silicone pour le Dark Mount ; de trois couches de mousse pour le Light Mount.

Côté éclairage, on retrouve bien sûr de l’ARGB avec rétroéclairage individuel des touches. Le Light Mount propose également une lumière d’ambiance diffusée par des bandes ARGB situées en haut et sur les côtés. Ajoutons que les claviers se branchent en USB Type-C. Ci-dessous, les fiches techniques.

Quelques mots rapides sur l’IO Center pour Windows. Rien de sorcier, il donne aux utilisateurs le contrôle complet sur leurs périphériques. Il existe aussi dans une version web, appelée IO Center Web, qui fonctionne sur la plupart des systèmes d'exploitation.

Ces claviers Dark Mount et Light Mount seront disponibles à la vente à partir du 29 avril. À des prix de vente conseillés de 259,90 euros (Dark Mount) et 169,90 euros (Light Mount).