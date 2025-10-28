ASUS commercialise son moniteur ROG en 720 Hz

PrÃ©sent Ã Cologne lors de la Gamescom 2025, le ROG Swift OLED PG27AQWP-W est dÃ©sormais disponible Ã lâ€™achat en Chine. Sa particularitÃ© ? Sa double Â« personnalitÃ© Â» qui lui permet dâ€™alterner entre un affichage QHD Ã 540 Hz et HD Ã 720 Hz.

Câ€™est la premiÃ¨re fois que nous parlons de la crÃ©ation dâ€™ASUS, mais ce docteur Jekyll des Ã©crans vous est dÃ©jÃ familier. SDC, une marque chinoise, avait dÃ©voilÃ© en juin un moniteur Flash 540-Meta Ã©quivalent ; nous avions glissÃ© quelques mots Ã son propos dÃ©but aoÃ»t, Ã lâ€™occasion du salon K-Display 2025. Au centre de tous ces produits, la mÃªme dalle 26,5 pouces LG Display.

Le PG27AQWP-W reste donc un moniteur OLED Ã double mode. Il permet aux contemplatifs dâ€™opter pour un affichage QHD 540 Hz ; aux compÃ©titifs de passer en HD (1280 Ã— 720) Ã 720 Hz. La dalle WOLED de quatriÃ¨me gÃ©nÃ©ration signÃ©e LG Display couvre 99,5 % du DCI-P3.

ASUS a appliquÃ© son soin OLED Care Pro. L'Ã©cran bÃ©nÃ©ficie dâ€™un revÃªtement TrueBlack Glossy (rÃ©duction des reflets) et dâ€™un capteur de proximitÃ© Neo. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec Neo, il Â« dÃ©tecte votre distance par rapport au moniteur et passe Ã une image noire lorsque vous vous Ã©loignez afin de protÃ©ger la dalle des brÃ»lures Â». Les gamers y retrouveront Ã©galement toute la panoplie de fonctionnalitÃ©s IA, de lâ€™AI Crosshair Ã lâ€™AI Visual en passant par lâ€™AI Shadow Boost. Rien, en revanche, pour raisonner ces stratÃ¨ges qui dÃ©posent mÃ©thodiquement leurs mines antivÃ©hicules Ã lâ€™intÃ©rieur des bÃ¢timents dans Battlefield 6.

CÃ´tÃ© connectique, ce sont un DisplayPort 2.1 UHBR20 (80 Gbit/s), deux HDMI 2.1 et un hub USB avec trois ports USB-A 5 Gbit/s.

Terminons par ce qui nous intÃ©resse le plus : lâ€™argent. Le flouze, la moula. Combien pour ce bel Ã©cran ASUS ? Pour le lancement, il profite dâ€™un rabais Ã 7 999 RMB ; le prix officiel sera ensuite de 8 499 RMB. En conversion brute, ces montants correspondent Ã 965 euros et 1 025 euros respectivement. Une chose est sÃ»re, il faudra donc compter plus de 1 000 euros lorsque ce ROG Swift OLED PG27AQWP-W dÃ©barquera en France. Pour sÃ»r, vous trouverez des Ã©crans moins chers chez Leclerc. Sinon, vous pouvez toujours renseigner votre adresse e-mail sur la fiche produit du site dâ€™ASUS ; vous serez averti dÃ¨s quâ€™il arrivera chez nous.