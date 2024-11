La Onexfly F1 Pro tatane l’Asus ROG Ally X

Avec sa OneXFly F1 Pro, la marque chinoise OneXplayer s’adresse expressément aux joueurs vétilleux, aux adorateurs des IPS. Du moins, ce prisme très « technophile » régit sa campagne publicitaire. Il y a quelques jours, la marque avait mis sa machine à l’épreuve du benchmark de Black Myth : Wukong. Elle récidive sur le même titre ainsi que sur Cyberpunk 2077, mais cette fois en confrontant sa OneXFly F1 Pro directement à la reine de la catégorie, à savoir l’Asus ROG Ally X (la version poids lourd de cette machine).

La guerre des consoles portables

Vous allez le constater à travers la séquence qui suit, on est presque sur une vidéo Digital Foundry avec une opposition en volets et une caméra braquée sur le compteur d’images par seconde. Pas de considérations esthétiques ou ergonomiques ici, la démonstration a un seul but : vous convaincre que cette console portable sera la plus puissante du marché au moment de sa sortie.

Nous avons donc un combat OneXFly F1 Pro / Ryzen AI 9 365 vs OneXFly F1 Pro / Ryzen AI 9 HX 370 vs ROG Ally X / Ryzen Z1 Extreme. La seconde n’a néanmoins pas encore montré toute sa puissance dans l’ensemble des arènes (qui se distinguent prosaïquement par la puissance allouée à l’APU). Les résultats sont compilés ci-dessous.

Cyberpunk 2077 en 1920 × 1080, Low :

Console ASUS ROG Ally X

Ryzen Z1 Extreme

Radeon 780M Onexfly F1 Pro

Ryzen AI 9 365

Radeon 880M Onexfly F1 Pro

Ryzen AI 9 HX 370

Radeon 890M 30W 52,64 (moyenne)

45,10 (min) 60,10 (moyenne)

50,51 (min) 64,26 (moyenne)

53,71 (min) 25W 51,06 (moyenne)

43,78 (min) 58,18 (moyenne)

49,41 (min) Rien à se mettre sous le bras cybernétique 20W 48,12 (moyenne)

41,10 (min) 54,34 (moyenne)

46,94 (min) Rien à se mettre sous le bras cybernétique 15W 35,07 (moyenne)

29,23 (min) 43,47 (moyenne)

35,87 (min) Rien à se mettre sous le bras cybernétique

Black Myth : Wukong en 1920 × 1080, Low :

Console ASUS ROG Ally X

Ryzen Z1 Extreme

Radeon 780M Onexfly F1 Pro

Ryzen AI 9 365

Radeon 880M Onexfly F1 Pro

Ryzen AI 9 HX 370

Radeon 890M 25W 61 (moyenne)

55 (5 % low) 69 (moyenne)

59 (5 % low) 72 (moyenne)

62 (5% low) 20W 59 (moyenne)

53 (5 % low) 65 (moyenne)

55 (5 % low) Rien à se mettre sous le bâton 15W 50 (moyenne)

44 (5 % low) 58 (moyenne)

47 (5 % low) Rien à se mettre sous le bâton

Scoop : l’architecture CPU Zen 5 et RDNA 3.5 fait mieux que Zen 4 RDNA 3. L'inverse aurait tout de même été un comble, d'autant plus que le Ryzen AI 9 365 possède deux cœurs CPU de plus (10 au lieu de 8) que le Ryzen Z1 Extreme ; bref, plus frais plus fort. Quant à son grand frère, il ajoute encore deux cœurs CPU ainsi que quatre unités de calcul GPU.

En matière de mémoire, a priori, c’est de la LPDDR5X-7500 pour toutes les consoles éprouvées ici. Néanmoins, celle d’Asus n’embarque que 24 Go, alors que les F1 seraient proposées avec 32 Go voire 64 Go de RAM.

Ceci dit, l’intérêt et l'attrait d’une console portable ne se limitent pas aux prestations de son APU (coucou la Switch, vendue à 146 millions d'exemplaires, nous a récemment appris Nintendo). Son ergonomie, sa qualité d’affichage et son autonomie valent certainement autant dans l’appréciation. Pour le second point, avec sa dalle OLED à 144 Hz, la OneXFly F1 Pro n’inquiète pas vraiment, mais il faudra jauger du reste sur pièce — la première version de l’Asus ROG Ally Z1 Extreme souffrait d’une autonomie très pénalisante. De plus, étant donné les caractéristiques de l’engin, le prix risque aussi d’en refroidir plus d’un. Réponse fin novembre, lors du lancement.

Enfin, l’alternative pour profiter des dernières archi d’AMD dans ce format consistera à patienter jusqu’à le déploiement de la série des Ryzen Z2 ; prévue début 2025, elle ne manquera pas d’engendrer de nombreux rejetons de consoles.