Le G9 OLED en prÃ©co pour... Le mÃªme tarif que le G9 Neo (Ã  sa sortie) !

Ce moniteur à trois défauts. Nés dans la douleur d'un contrôle qualité aux abonnés absents autant sur le G9 Neo dit "le successeur" que sur le G9 d'origine, mais fort heureusement rattrapé ensuite soit via un SAV exemplaire — certains devraient en prendre de la graine — soit via des firmwares successifs, les précédents 49" G9 embarquaient une dalle avec 1000R de rayon de courbure que l'on trouve plus adaptée compte tenu de la largeur dantesque de la dalle (1,15 m d'envergure pour rappel).

Premier défaut donc : celui-ci, comme son jumeau chez Asus (et au 491C vu chez MSI) ne propose que 1800R (soit 1,2 m d'envergure). Cela voudra donc dire que si vos tableaux Excel seront moins déformés, il faudra aussi éloigner davantage le moniteur pour avoir un champ de perception optimal sans prendre un RDV rapide chez votre kiné.

On dirait presque un iMAC, vu de dos.

Second défaut, avec sa dalle QD-OLED il est certifié DisplayHDR True Black 400, et il va compliqué de revenir en arrière une fois que vous y aurez goûté. Pour ceux du fond, c'est quoi cette certification encore ? C'est un label, introduit en 2019 puis muté en 2021, destiné aux dalles émissives, c'est à dire où chaque pixel dispose de sa propre source de lumière, offrant ainsi des niveaux de noirs sans commune mesure avec les dalles LCD classiques embarquant un rétroéclairage globalisant, en général de nos jours du Edge LED. Par opposition on parle de dalles transmissives. De fait difficile de les comparer, d'où cette certification à part.

Bref, une image aussi contrastée et lumineuse que seul l'OLED est réellement en mesure de fournir, en sus d'une expérience HDR convaincante, ça défonce la rétine. Point. D'autant que la dalle de ce G9 OLED est donnée pour un temps de réponse de 0.03 ms et jusqu'à 240 Hz de taux de rafraichissement.

Samsung Odyssey G9 OLED OdysseyG9 2021 : S49AG95NC OdysseyG9 2020 : LC49G95T Dalle dalle QD-OLED

incurvée 1800R



c'est du OLED donc... tout est dit dalle SVA Incurvée 1000R



"Quantum Mini-LEDs" Rétroéclairage avec Local Dimming sur 2048 zones dalle SVA QLED incurvée 1000R Rétroéclairage avec Local dimming pourri sur 10 zones Définition 5120 x 1440 ( DWQHD ) Temps de réponse 0.03 ms GTG 1 ms GTG Fréquence et Synchronisation 240 Hz (natif)

AMD FreeSync Premium Pro 240 Hz (natif) AMD FreeSync Premium Pro Nvidia G-Sync Compatible 240 Hz (natif)

AMD FreeSync Premium Pro Nvidia G-Sync Compatible Luminosité à confirmer 2000 cd/m2 1000 cd/m2 HDR DisplayHDR true black 400 Display HDR2000 powered by Samsung Display HDR1000 Contraste statique à confirmer 4000:1 2500:1 Trucs de Couleur 10-bit

DCI-P3 99,3 %

à compléter 10-bit DCI-P3 95 % Delta E<2 10-bit sRGB 125 % DCI-P3 95 % Adobe RGB 92 % NTSC 88 % Autre Eclairage RGB Core Lighning+

SoC Neo Quantum Pro avec une chiée de trucs smart Éclairage RGB core lightning Compatible DP DSC Mode "low input lag" @2 ms Éclairage RGB core lightning Mode "low input lag" @2 ms Connectique 1 x HDMI 2.1

1 x µHDMI 2.1

1 x DP 1.4

2 x USB type-C

Wi-Fi 5 + BT 5.2

HP 2 x 5 W 1 x HDMI 2.1 2 x DP 1.4 2 x USB 3.0 ? 2 x DP 1.4 1 x HDMI 2.0 2 x USB 3.0 Ergo' Inclinable, hauteur et pivot, fixation VESA 100 x 100 Poids 14,5 Kg / 11,9 Kg sans pied 16,7 Kg / 14,1 Kg sans pied Conso typique 50 W 55 W 108 W Lancement Juin 2023 Juillet 2021 2020 MSRP 2199 € 2199 € 1529 € Page Officielle LS49CG954SEXEN S49AG950NU LC49G95T

Troisième défaut et pas des moindres, c'était le dernier point à éclaircir et Samsung a bien fait mijoté la sauce avant d'en lever le voile. En fait ne sont non pas 1, mais 2199 (et non pas plus de 2500 comme il a été reporté dernièrement). Oui, c'est le ticket en euros pour s'offrir cette beauté dans sa version G95C, bien qu'une seconde variante G93C soit prévue pour Q3 2023 dénuée des gadgets télévisuels et autres fonctionnalités plus intéressantes via la présence ou l'absence du SoC gérant hub gaming / IoT, le multidisplay, le streaming, les machins smart TV, les trucs vocaux genre Alexa... De bon augure de laisser le choix au client de se « contenter » d'un moniteur++, ou d'un moniteur tout court avec probablement une ristourne à la clé que l'on espère plus qu'anecdotique. Rappelons que pour ce budget, vous avez un OLED UHD 65" plutôt haut de gamme et paré pour les expériences ludiques.

On aurait pu citer comme quatrième défaut l'absence de certification G-Sync, mais on se dit qu'il sera labélisé G-Sync compatible dans un délai assez court, surtout avec l'existence de clones. À part ça, comme vous pouvez le lire à part le troisième les défauts sont aussi subjectifs qu'un Philippe Bouvard appelle « mauvaise foi » les convictions d'autrui qu'on ne partage pas. Alors si un mécène souhaite en offrir un au Comptoir, ce sera avec plaisir parceque, bordeeeeel, ce truc quoi ! Ou alors on attendra la version micro-LED, qui s'affranchira des défauts inhérents à l'OLED, entre autres le burn-in.