2023 - L'offensive des moniteurs OLED. Cool !

Gamescon 2023 — C'est plutôt une bonne nouvelle, les dalles OLED partiellement débarassées de leurs défauts intrinsèques, à savoir risques de marquage de la dalle et luminosité en berne face aux dalles LCD — l'un étant lié à l'autre, car pour pour abaisser les risques de burn-in LG comme Samsung n'utilisent que 70 % de la capacité de rétroéclairage sur leurs dalles —, elles commencent sérieusement à s'inviter sur l'offre destinée à nous autres PC-istes. Si jamais vous étiez profane en la matière et que, à l'instar du son arrivant à vos oreilles souvent négligé, vous ne prêtez guère de réelle attention à la qualité des pixels affichant le jus de shaders distillé par votre GPU, sachez donc que l'OLED en deux qualités majeures propose de par ses noirs parfaits une image bien plus nette, contrastée, dénuée de gris foncés délavés ; et dispose de temps de réponse très bas.

Coucou, moi je suis un Predator X45 d'Acer

Trois types de dalles sont présentes sur le marché actuellement : les dalles W-OLED fabriquées par LG utilisant une source OLED blanche dont on filtre la lumière pour générer la couleur souhaitée ; le RGB OLED fabriqué par Joled disposant de trois sous pixel de chaque couleur primaire ; et le QD-OLED fabriqué par Samsung utilisant une source bleue OLED combinée à deux sous pixels rouge et vert pour générer la couleur voulue. Chacune de ces technologies disposant évidemment de ses qualités et de ses défauts, mais aussi de leurs domaines d'application. Pour ce qui touche aux écrans dits gaming, on trouve notoirement des dalles LG pour le 27" QHD 240 Hz, 42-48" UHD 120 Hz ou UWQHD 240 Hz, chez Samsung du 34" UWQHD à 175 Hz et du 49" DQHD à 240 Hz.

Justement, au niveau QD-OLED de nouvelles dalles arriveront au premier semestre 2024, allant de 27" QHD 360 Hz au 34" UWQHD toujours en 240 Hz, en passant par du 32" UHD 240 Hz. Chez LG sont attendus dans la même période en W-OLED du 27" UHD à 480 Hz (!), du 32" UHD à 240 Hz, du UWQHD en 34", 39" & 45" à 240 Hz. De là à dire que d'ici à 2025 le catalogue de moniteurs OLED sera au grand complet, il n'y a qu'un pas que nous franchissons avec joie et allégresse !

Le lineup LG à venir © The Elec

Preuve en est, et grand-messe annuelle du gaming oblige, les annonces s'enchainent donc certaines avec des disponibilités à échéances courtes, voire très courtes. C'est le cas du X27U chez Acer, 27" OLED QHD (2560 x 1140 donc) avec un temps de réponse de 0.01 ms, dont la dispo est immédiate avec une douille de 1099 €. Quant au sexy X45, il peut d'hors et déjà vous montrer de manière inconvenante ou pas le bout de ses pixels avec ses 45" incurvés à 800R affichant du UWQHD (3440 x 1440) aux specs similaires, attendu pour un ticket de 1799 €. Une belle concurrence frontale au Xeneon Flex affiché lui à 2399 €.

Le Predator X27U

Chez ASUS, dont la qualité des moniteurs n'est plus à prouver (pas plus que leurs tarifs élevés !), la salon est également l'occasion de sortir l'artillerie lourde avec trois moniteurs de la série ROG Swift, dont le sexy PG49WCD dont nous vous faisions l'écho computex en mai dernier. Ce dernier 32:9 envoyant 7,3 millions de pixels dans la tronche (5120 x 1140) serait — notez le conditionnel — disponible sur Q4 de cette année pour un tarif, surprenant, des plus compétitif face à l'offre Samsunguesque qu'est le G9 OLED : 1499 $.

Du côté 34" avec le PG34WCDM nous avons donc une dalle incurvée à 800R affichant de l'UWQHD jusqu'à 240 Hz, pour 0.03ms de rémanence, le tout avec un pic de luminosité donné pour 1300 nits (certification DisplayHDR true black 400 de mise), embarquant probablement une des dalles W-OLED annoncées plus haut.

Le ROG Swift OLED PG34WCDM (sérieux Asus, vous ne voulez pas changer vos refs ?)

Enfin, un 32" sous le nom tout aussi capilotracté de PG32UCDM, envoie de l'UHD dans vos mirettes propulsé par une dalle QD-OLED de seconde génération sus-citée. 0.03ms de temps de réponse, pic de luminosité à 1000 nits et certif Display machin 400 également. Ces deux derniers 32" et 34" devraient arriver sur Q1 2024. Point commun entre ces trois moniteurs ASUS : aucune mention du G-Sync ultimate n'est faite, pas plus que de la présence de connectique Display Port 2.0 et encore moins 2.1. Si ce dernier point un peu honteux, l'avant-dernier lui ferait plutôt supposer que l'on tend vers une sorte de standardisation du taux de rafraichissement variable, NVIDIA ayant lâché du lest avec l'avènement du G-Sync compatible. Et ça, pour nous qui sommes au bout de la chaine, ce serait une excellente nouvelle.

Allez. Un petit dernier pour la route, et c'est chez Philips que ça se passe. Un fort joli 49" embarquant là aussi la même dalle que le G9 OLED et que tous ses clones, dans la série Evina du constructeur. La différence de ce modèle ? Une white touch plutôt élégante, et surtout la présence de l'Ambilight cher à la marque qui est devenu au fil des années une référence tant Philips à fait évoluer son système de rétroéclairage ambiant dans le bon sens, avec tout l'écosystème Hue aux fesses, hors de prix, mais donnant des résultats qui suscitent la convoitise des copiteurs; avec plus ou moins de succès. Disponibilbe dès septembre à aarrggggg... 1950€ .

L'Envia 49M2X8900 de devant et de derrière...