La marque gaming singapourienne s'était lancée dans l'écran de jeu en 2019, avec son tout premier modèle Raptor 27, une corde en plus à un arc déjà bien chargé ! Les caractéristiques de l'écran n'avaient rien de très spécial même pour l'époque, ce qui n'avait pas empêché celles-ci d'être assez correctes pour un écran de jeu moderne, mais comme souvent Razer avait joué sur l'esthétique du produit pour le sortir du lot. Ainsi, le premier Raptor avait un assez bel habillage plutôt bien travaillé et de qualité, sombre et minimaliste comme Razer aime les imaginer, bien entendu avec du RGB sauce Chroma placé stratégiquement. L'écran se distinguait aussi par un pied très large et entièrement métallique, très stable et solide, hélas fixe et sans compatibilité VESA, mais qui avait la particularité de proposer des passages pour le câblage vert customisé du fabricant et également inclus dans la boite, de quoi obtenir un arrangement très propre, sans câbles qui pendouillent.

Allez, on la ressort pour l'occasion. Point commun entre les 3 Raptors ? Aucun ne se fera prier pour vous bouffer quelque chose !

Nous sommes maintenant en 2021 et Razer a jugé bon de rafraîchir son Raptor 27. Le nom ne change pas et l'on remarquera immédiatement que la recette est toujours presque exactement la même aussi. Visuellement, il y a zéro changement et techniquement la dalle se différenciera uniquement avec un taux de rafraîchissement légèrement plus élevé. Vu les spécifications, on imagine que le fournisseur n'a pas changé. Tout le reste est identique, sauf pour la présence d'une nouvelle certification THX, ce qui en fait selon Razer le premier écran gaming à l'avoir reçue. C'est un programme de certification autant pour l'audio que la vidéo (mais uniquement vidéo dans ce cas précis, le Raptor n'a pas de haut-parleurs) et qui garantit que l'écran s'est soumis et a passé avec succès une multitude de tests de qualité de l'image (couleurs, tons, détails, etc.) lors de la phase de conception et juste avant la commercialisation. Faut-il en déduire que l'image sera meilleure par rapport au modèle de 2019 ? On a tout de même un p'tit doute, la différence c'est que vous aurez désormais l'assurance qu'elle est bonne parce que c'est écrit sur le carton et la fiche technique, pardi !

En tant que véritable Apple du périphérique gaming, Razer a aussi introduit une solution pour contourner l'absence de VESA sur l'écran Raptor, en offrant enfin un adaptateur VESA à acheter séparément pour la modique somme de 99,99 €. Et alors que le premier écran coûtait 799,99 €, le nouveau Raptor 27 repousse cette barre plutôt haute à 999,99 € ! À titre indicatif, toujours en IPS, un UltraGear 27GP950-B de LG coûte officiellement 899,99 €, mais avec des caractéristiques supérieures. Côté VA et dalle fortement incurvée, le prix officiel d'un Odyssey LC27G75T de Samsung est de 749 €, également avec quelques spécifications supérieures. Mais quand on aime Razer, on ne compte pas ?