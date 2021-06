La plupart d'entre nous le savent déjà très bien, la DDR5 est une évolution assez importante par rapport à la DDR4, et qui n'a donc pas grand-chose à voir avec le passage de la DDR3 à la DDR4, par exemple. On retiendra surtout que la bande passante va significativement augmenter, de même que la densité, ce qui veut dire qu'on aura des modules individuels avec des capacités bien plus importantes qu'aujourd'hui et qui pourront aussi être beaucoup plus rapides — certains parlent même déjà de 10 000 MHz -, le tout avec des tensions encore réduites et dont la régulation se fera désormais localement, c'est-à-dire directement sur le module. En sus, la DDR5 introduira également aussi un support ECC integré afin d'améliorer la fiabilité et protéger contre l'inversion des bits, bien que celui-ci se fasse on-Die et n'est pas à confondre avec le « vrai » fonctionnement ECC destiné à protéger les données en transit. C'est toujours un ajout (certes, qui fut sans aucun doute indispensable sur le plan technique) bon à prendre, mais il y aura donc toujours deux types de modules comme aujourd'hui, standard et ECC.

Avec tous ces atouts, la transition des différents segments vers la DDR5 devrait se faire assez rapidement. En ce qui nous concerne, on rappelle que l'aventure est censée commencer encore cette année, notamment chez Intel, tandis qu'AMD avec Zen 4 en 2022, qui marquerait par ailleurs véritablement le début de la démocratisation du nouveau type de mémoire selon Yolle Developpement, avec une croissance de 25 %. Mais le plus gros bond serait ensuite observé en 2023, lorsque la DDR5 franchirait déjà la barre des 50 % de parts de marché, et d'ici 2026 la DDR4 ne représenterait plus que 5 % du segment ! Une évolution finalement assez identique à celle qui fut observée lors de la transition DDR3 > DDR4. Cette transition rapide serait également favorisée par la très forte demande sur l'ensemble des marchés, au point où le commerce de la DRAM afficherait une valeur record de plus de 200 milliards de dollars en 2026, en supposant le maintien de cette tendance sur la durée. Bon, on a tout de même « hâte » de voir la taille de la cartouche pour les premiers modules et plateformes correspondantes... À quelle sauce de pénurie du semiconducteur notre argent se fera-t-il bouffer ? (Source)