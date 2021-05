Le trio avait été annoncé en janvier dernier, mais comme on n'en avait pas vraiment parlé à ce moment-là, profitons de l'arrivée en magasin outre-Rhin du premier modèle pour le faire ! Justement, le premier à débarquer est le 32GP850, assurément le modèle le moins intéressant du lot sur le plan technique.

Il propose tout de même un mélange de caractéristiques suffisamment sympathiques pour qui n'est pas trop exigeant et ne veut pas débourser une fortune. Ceci étant dit, le tarif affiché chez nos voisins (qui sont généralement moins chers que nous) le place indéniablement dans le haut du panier de ce segment. Il existe de nombreux écrans 31,5 pouces WQHD @144 Hz avec l'une ou l'autre forme d'adaptive sync et ça se négocie généralement entre 350 et 500 euros en fonction du reste des caractéristiques. L'un de ses concurrents les plus directs est l'Acer Nitro XV322QUPbmiipphzx à 500 euros. Le 32GP850 se distinguera surtout par son taux de rafraîchissement un peu plus élevé et sa profondeur de couleur. Tout le reste, c'est kif-kif.

Les deux autres n'ont pas encore de date pour leur disponibilité en magasin ni même de prix officiel. La particularité du 27GP950 est qu'il s'agira du premier écran HDMI 2.1 de LG pour les joueurs sur PC (sans compter ses téléviseurs OLED qui s'y prêtent aussi assez bien, évidemment). C'est une sorte de successeur du 27GN950 de 2020, à en juger par les caractéristiques a priori pratiquement identiques et donc inchangées, sauf pour l'ajout du HDMI 2.1 et donc du support du VRR via cette même interface, ainsi que du DisplayPort avec Display Screen Compression.

De même, le 34GP950G est une évolution du 34GN850, mais qui se démarquera avec l'usage d'un module hardware G-Sync Ultimate de Nvidia. Cette certification n'étant plus synonyme de DisplayHDR 1000 comme ce fut le cas au début, le 34GP950G se contentera de DisplayHDR 600, avec un taux de rafraîchissement pouvant désormais être overclocké à 180 Hz au lieu de 160 Hz, mais toujours en partant de 144 Hz. Le reste devrait être identique. Pas d'indication quant au tarif, néanmoins, la présence d'un module G-Sync est rarement (pour ne pas dire jamais) synonyme de prix plancher. Enfin, bien qu'il n'eut pas été indispensable, on peut tout de même un peu regretter que le HDMI 2.1 ne soit pas au programme des modèles 32 et 34 pouces. (Source)