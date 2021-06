Depuis le temps qu'on en parlait, le voilà enfin qu'il est arrivé, un beau jour pour les amateurs du refroidissement passif (et du semi-passif) ! Il se nomme NH-P1 et il est plutôt gros, pas tant par ses dimensions qui restent relativement raisonnables pour un radiateur haut de gamme de la marque, soit 158 x 154 x 152 mm, mais ce gros morceau de cuivre plaqué de nickel et d'aluminium pèse tout de même pas moins de 1180 g tout nu ! En dépit de ce poids, rien ne change côté fixation, c'est toujours l'excellent système SecuFirm2+ multisocket de Noctua qui est chargé de maintenir le radiateur à sa place.

Selon le constructeur autrichien, le NH-P1 est capable de gérer le TDP d'un i9-11900K (ce qui n'est pas forcément une mince affaire, il faut l'admettre) à plus de 3,6 GHz sous Prime95, et sans ventilateur ! Noctua insiste que le radiateur n'est pas un « bête » exemplaire de ventirad déshabillé, ce que l'on peut d'ailleurs aisément le constater à l'oeil. En effet, l'arrangement des ailettes est bien différent et le métal est aussi beaucoup plus épais, de sorte à réduire au maximum la résistance au flux d'air et maximiser la convection.

Mais Noctua aussi pensé à ceux qui voudraient en tirer un peu plus et un peu plus de flexibilité, et donc coiffer le NH-P1 d'un ventilateur pour un refroidissement standard ou réglé en semi-passif. De ce fait le bundle du radiateur inclut d'office les tiges de fixations pour ledit ventilateur, mais ce dernier doit être acheté séparément si c'est du Noctua que vous voulez. Le modèle spécifiquement imaginé pour le NH-P1 est le NF-A12x25 LS-PWM, une nouvelle variante du célèbre NF-A12x25 PWM et dont la plage de vitesse de rotation se situe entre 450 et 1200 tr/min, ou 900 maximum avec LNA.

Et combien coûte ce nouveau rêve passif ou semi-passif ? Le prix suggéré du NH-P1 est de 109,90 €, ce qui représente probablement un nouveau record pour le fabricant, et le ventilateur optionnel est au même prix que le modèle standard, à savoir 29,90 €. Tous ces articles sont disponibles immédiatement via le store officiel du fabricant sur Amazon. Pour les plus patients, on vous dit à très bientôt pour notre propre test de l'engin !