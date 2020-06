Il pleut encore des écrans, après une première avalanche d’écrans professionnels chez AOC et le défilement de la future gamme Odyssey au complet de Samsung, on passe cette fois-ci chez LG ! Certaines des nouvelles références avaient déjà été aperçues au CES 2020, le constructeur coréen a donc maintenant finalisé sa prochaine fournée Ultragear — la série d’écrans de jeu gaming de la maison — et qui est donc parée pour une commercialisation progressive au fil des prochains mois.

Au programme, LG propose 4 nouvelles références gaming avec des dalles à base de la technologie IPS que le constructeur aime tant, un choix de 3 diagonales avec des taux de rafraîchissements assez attractifs, les technologies de synchronisation verticales indispensables et une once de HDR — bref, tout ce qu’il faut pour un écran de jeu contemporain plus ou moins à la page. Au passage, on inclura également le 38WN95C, une déclinaison « pro » du 38GN950 aux caractéristiques pratiquement inchangées par rapport à celui-ci.

LG Ultragear 38GN950 (38WN95C) 27GN950 34GN850 27GN750 Dalle 37,5 pouces Nano IPS 21:9 Incurvée 1800R 27 pouces Nano IPS 16:9 34 pouces Nano IPS 21:9 Incurvée 1800R 27 pouces IPS 16:9 Définition 3840 x 1600 3840 x 2160 3440 x 1440 1920 x 1080 Temps de réponse 1 ms GTG (en mode "Fast") 1 ms GTG (en mode "Fast") 1 ms GTG (en mode "Fast") 1 ms GTG (en mode "Fast") Fréquence et Synchronisation 144 Hz (natif) 160 Hz (OC, N/A pour le 38WN95C) AMD FreeSync Premium Pro Nvidia G-Sync Compatible 240 Hz (natif) AMD FreeSync Premium G-Sync Compatible Luminosité typique : 450 cd/m2 typique : 450 cd/m2 typique : 400 cd/m2 HDR HDR10 Display HDR 600 HDR10 Display HDR 600 HDR10 DisplayHDR 400 Support HDR10 Contraste statique 1000:1 Trucs de Couleur 10-bit DCI-P3 98 % 10-bit DCI-P3 98 % 10-bit DCI-P3 98 % 8-bit sRGB 99 % Connectique 1 x DP 1.4 2 x HDMI 2.0 2 x USB 3.0 (38WN95C + Thunderbolt 3) 1 x DP 1.2 2 x HDMI 2 x USB 3.0 Ergo' Inclinable, hauteur, fixation VESA 100 x 100 Inclinable, hauteur et pivot fixation VESA 100 x 100 Dispo Juin 2020 Août 2020 Mai 2020 Prix MSRP 1499 € 849 € 999 € 429 € Page Marketing Ultragear 38GN950 38WN95C Ultragear 27GN950 Ultragear 34GN850 Ultragear 27GN750

Le 27GN750 ne partage pas le design des autres nouveaux Ultragear.

Dans l’ensemble, ce sont des mélanges assez sympathiques de caractéristiques, surtout pour les 3 premiers, tandis que le 27GN750 remplit le rôle de modèle moins ambitieux et plus abordable du lot, pour les joueurs qui se satisfont encore du 1080p et veulent surtout un écran rapide. Tous sont des évolutions logiques et attendues de la gamme Ultragear de 2019, par exemple les 27GL850 et 38GL950G. Forcement, on ne peut s’empêcher aussi de faire des parallèles avec la nouvelle gamme Odyssey de Samsung qui arrive en même temps, certes, positionnée un peu autrement avec des choix techniques différents, mais dont les références sont autant d’alternatives supplémentaires pour les joueurs sur un marché de l’écran gaming où le choix ne manque plus.