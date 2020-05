Si vous n’êtes pas du genre joueur, mais plutôt du style professionnel sobre, le choix d’un écran qui convient à vos besoins est peut-être un vrai casse-tête. En effet, les modèles moins clinquants et sans loupiottes ne sont pas vraiment mis en avant par leur géniteur, délaissant la classe industrielle digne des plus grandes heures de l’iPhone 4 à des licornes en arc-en-ciel.

Néanmoins, ce ne sont pas les modèles qui manquent, car AOC dévoile en ce jour pas moins de 10 moniteurs formant une nouvelle collection, nommée P2, qui remplacent de manière assez logique les précédents P1. Voyez donc :

Caractéristique 22P2DU 22P2Q 24P2Q 24P2C Q24P2Q 27P2Q 27P2C Q27P2Q U27P2 CU34P2A Taille 21,5" 23,8" 27" 34" Format 16:9 21:9 Définition 1920 x 1080 px 2560 x 1440 px 1920 x 1080 px 2560 x 1440 px 3840 x 2160 3440 x 1440 px Technologie Dalle IPS plane Dalle VA incurvée (1500R) Fréquence 75 Hz 60 Hz 100 Hz Temps de réponse 4 ms 4 ms Gris-à-Gris, 1 ms MPRT Luminosité 250 cd/m² 300 cd/m² 250 cd/m² 300 cd/m² FreeSync Oui Non Oui Non Oui Prix 139 € 149€ 189 € 219 € 229 € 219 € 259 € 299 € 399 € 469 €

AOC en a pour tous les goûts ! Notez que tous peuvent pivoter pour se mettre en format portrait, exception faite du modèle incurvé, pour lequel l’opération serait, de toute manière, plutôt étrange, et tous sans exception possèdent la classique fixation murale VESA ainsi que des haut-parleurs de 2 W (3 pour le modèle 34") et un hub USB (4 en 3,2, plus un uplink) ainsi qu’une prise casque. En outre, le 24P2C et le 27P2C sont équipés d’un module nommé KVM permettant d’utiliser son clavier et sa souris sur deux machines, pour peu que les deux soient reliées au même écran.

Ici, le 24P2Q, mais il est difficile de le différencier des autres modèles tant ceux-ci se ressemblent !

Au niveau des disponibilités, il faudra compter sur juin 2020 pour les 7 moniteurs les moins couteux, juillet pour les 27P2C et U27P2, et, enfin, le coûteux CU34P2A se fera désirer jusqu’en août.