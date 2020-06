On s’en souviendra de cette « belle » boite unique du 9900K — et plus tard le 9900KS — de la 9e génération. Tout d’abord, elle aura certainement marqué les esprits des fournisseurs pour sa forme très peu pratique et peu économe à la livraison, notamment avec une réduction assez drastique du nombre d’unités pouvant être placées par palette — il suffit de lire cette notification d’Intel pour encore mieux s’en rendre compte.

Mais on la retiendra aussi parce que c’était la première fois depuis longtemps que le fondeur avait apporté une modification notable à la présentation de l’un de ses processeurs, qui plus est mainstream, une initiative probablement un peu encouragée par les efforts initiaux de présentations chez AMD pour ses Threadripper sur le segment HEDT. On notera qu’après les excès avec la 1e et 2e génération Threadripper, AMD aussi est rapidement revenu à quelque chose de plus raisonnable (et moins couteux, sans doute) pour la famille 3000.

Trois fois rien, et il en manque.

Pour Intel, c’était probablement une manière comme une autre pour motiver un peu la « hype » autour d’un produit peu innovant et d’attirer l’œil dans les rayons, un objet que certains n’auront sûrement pas manqué de faire trôner à la maison sur leur bureau ou bibliothèque, à défaut d’avoir un meilleur endroit pour cet objet peu pratique à ranger. Néanmoins, quand on voit qu’il est possible d’acheter le dodécaèdre en question sur eBay pour 20 € en moyenne, on se dit qu’Intel avait joué une bonne carte avec cette surenchère d’emballage coûteuse, que l’on peut résumer ainsi : CPU dans un étui plastique, dans un carton standard, dans une boite plastique dodécaèdre habillé de carton, dans un sac de velours niché dans un emballage en mousse et encore une fois un carton — le tout sans radbox. Excessif ? À peine.

.@intel is discontinuing the special packaging for the Core i9-9900K, effective June 26. #intel pic.twitter.com/b7w6pAvvIk —Dylan Martin (@DylanLJMartin) May 30, 2020

Mais ça, c’était avant. Le nouveau roi i9-10900K est arrivé et avec lui un emballage un pwàl plus économe et surtout de retour à des formes plus standards. De ce fait, Intel va expressément arrêter les frais avec la boite fantaisie du roi déchu ! La notification de changement de produit a été publiée le 29 mai, les dernières commandes peuvent être passées jusqu’au 26 juin et les livraisons ultimes auront lieu le 10 juillet 2020. En effet, un arrêt expédié, normal. Quid des i9-9900K qui arriveraient toujours dans le commerce après cette date et jusqu’à fin des stocks ? C’est simple, ils seront distribués dans un emballage standard, à l’image des autres Core 9000. Cool.

Et vous, quel effet vous avait laissé cette fameuse boite ? Avait-elle influé votre décision d’achat et qu’en avez-vous fait ensuite ? Reconverti en lampe ? Pot à fleurs ? Nid pour oiseaux ? Finalement, l’emballage d’un article (quel qu’il soit) est-il vraiment important pour vous ? À vos claviers, vous avez 5 minutes !

Un p'tit oc avant le lancé pour y mettre le feu, et zou !