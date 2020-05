Vous vous souveniez peut-être encore de la prochaine gamme d’écrans Odyssey de Samsung annoncée en janvier et promise en magasin pour le second trimestre de 2020. Eh bien, on dirait que le constructeur tiendra parole en dépit des circonstances un peu particulières, car voici que son nouveau trio d’écrans de jeu a commencé à se faire référencer dans l’autre pays de la saucisse et du schnitzel (miam) ! C’est donc aussi l’occasion de découvrir enfin toutes les caractéristiques de cette fameuse gamme Odyssey, même si l’on connaissait déjà les plus importantes. Comme d’habitude, voici un tableau récapitulant la nouvelle offre gaming de Samsung :

Samsung C49RG90 (prédécesseur du 49") LC49G95T LC32G75T LC27G75T Dalle 49" SVA QLED incurvée 1800R Format 32:9 Rétroéclairage Quantum dots 49" SVA QLED incurvée 1000R Format 32:9 Rétroéclairage Quantum dots 32" SVA QLED incurvée 1000R Format 16:9 Rétroéclairage Quantum dots 27" SVA QLED incurvée 1000R Format 16:9 Rétroéclairage Quantum dots Définition "DQHD" 5120 x 1440 "DQHD" 5120 x 1440 QHD 2560 x 1440 Temps de réponse 4 ms GTG 1 ms GTG Fréquence et Synchronisation 120 Hz (natif) AMD FreeSync 2 (Premium Pro) 240 Hz (natif)

AMD FreeSync Premium Pro Nvidia G-Sync Compatible Luminosité min : 600 cd/m2 moyenne : 600 cd/m2 max : 1000 cd/m2 min : 300 cd/m2 moyenne : 420 cd/m2 max : 1000 cd/m2 min : 300 cd/m2 moyenne : 350 cd/m2 max : 600 cd/m2 HDR Display HDR1000 Display HDR1000 Display HDR600 Contraste statique 3000:1 2500:1 Trucs de Couleur 10-bit sRGB 125 % DCI-P3 95 % Adobe RGB 92 % NTSC 1976 88 % 10-bit sRGB 125 % DCI-P3 95 % Adobe RGB 92 % NTSC 1976 88 % 10-bit sRGB 125 % DCI-P3 88-95 % Autre - Éclairage "core" RGB Mode "low input lag" @2 ms Connectique 2 x DP 1.4 1 x HDMI 2.0 4 x USB 3.0 2 x DP 1.4 1 x HDMI 2.0 2 x USB 3.0 Ergo' Inclinable, hauteur et pivot, fixation VESA 100 x 100 Inclinable, hauteur et pivot, fixation VESA 100 x 100 Inclinable, hauteur, portrait et pivot, fixation VESA 100 x 100 Dispo 2019 Juin 2020 (Q2 2020 comme promis !) Prix (tarifs de précommande en Autriche, TVA 20 %) MSRP ~1499 € 1250 € 725 € 635 € Page Marketing C49RG90 Samsung Odyssey

On aurait peut-être préféré de l’IPS au VA, il faut tout de même reconnaître que la série ne manque pas d’attrait, autant d’un point de vue esthétique (subjectif) que technique, particulièrement le monstre de 49" et sa définition DQHD — la relève du C49RG90 (ayant lui-même succédé au premier C49HG90). De plus, tous profitent d’un beau taux de rafraîchissement natif de 240 Hz avec le support des deux technologies concurrentes adossées à l’adaptive sync sans aucun module coûteux, pas de jaloux.

Certes, si vous n’aimez pas les dalles incurvées, ces écrans ne seront définitivement pas faits pour vous, la courbe 1000R des Odyssey étant la plus prononcée du marché en ce moment sur un écran de jeu. À ce propos, Samsung avait aussi introduit en mars son modèle T55 exploitant une autre version de la dalle 1000R, avec l’argument qu’une telle courbe permettrait de réduire la fatigue oculaire, un point qui vaudrait donc aussi pour les moniteurs Odyssey dédiés aux joueurs — à vérifier en pratique !

Bien entendu, segment gaming oblige, les tarifs des écrans ne sont pas donnés, sans forcément paraître trop excessifs non plus compte tenu des caractéristiques plutôt sympathiques dans l’ensemble, on reste bien loin des prix délirants des écrans G-Sync (Ultimate) parfois au-delà des 2000 €. Ne reste plus qu’à attendre que les écrans se montrent en France et surtout qu’ils se fassent tester, que l'on puisse décider s'ils valent bien leur pesant d'or face à une concurrence assez nombreuse, surtout en 32" et 27" ! (Source : Computerbase)