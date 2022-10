Tel AMD et NVIDIA, AMD et Intel, Apple et Samsung, G.Skill et Teamgroup sont un duo ennemi actif et proactif sur le segment de la DDR5. Hier, Teamgroup s'enorgueillissait d'avoir de la DDR5 7600 C36, voilà que G.Skill lui répond avec de la DDR5 7800. C'est la gamme Trident Z5 qui accueille ce nouveau kit de 2 x 16 Go, avec des latences pas dégueu de 38-48-48-125.

Ce n'est pas tout, un kit de 2 x 16 Go de DDR5 7600 cas 36-46-46-121 répond du tac o tac à Teamgroup, mais les annonces ne s'arrêtent pas là. Il y aura un kit de DDR5 6800 cas 34-45-45-108, 7200 cas 34-45-45-115 et 7400 cas 36-46-46-118 en 2 x 32 Go, ce qui est rare pour être signalé. De telles capacités sont, en général, à la traîne sur les spécifications par rapport aux kits de 2 x 16 Go.

Et comme ça ne suffisait pas, G.Skill est en train de finaliser un kit de 2 x 16 Go de DDR5 8000 cas 38-48-48-125, histoire de montrer aux autres qui est le patron. Cela ne signifie pas que les concurrents ne font rien, mais il y a de grandes chances que la firme soit la première à commercialiser un tel kit. Vu comme ça, ça en fait du chemin parcouru depuis la DDR5 4800 !

Notez que ce sont des modules XMP 3.0, prévus pour le Z790, ils ne sont pas EXPO. Cela ne signifie pas que ça ne fonctionnera pas sur AM5, juste que ce ne sera pas garanti de fonctionner à coup sûr, même s'il y a peu de risques de voir ces kits rejetés par votre mobale et votre contrôleur mémoire CPU. Autre détail qui compte, pas de prix mais ça ne sera pas donné, comme tout flagship qui se respecte.