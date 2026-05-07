Le PCIe 8.0 franchit un nouveau cap avec la version 0.5

Le dÃ©veloppement dâ€™un standard PCIe est un long processus jalonnÃ© par plusieurs versions appelÃ©es drafts. Elles permettent aux membres du PCI-SIG de valider progressivement les choix techniques avant la publication finale. Ce cheminement passe notamment par les drafts 0.3 et 0.5, lesquels servent surtout Ã poser les bases et Ã ouvrir les discussions sur des spÃ©cifications encore en Ã©volution. Les versions 0.7 et 0.9 marquent ensuite un niveau de maturitÃ© plus avancÃ©, avec des caractÃ©ristiques largement stabilisÃ©es et les premiers travaux de validation cÃ´tÃ© fabricants. Enfin, la version 1.0 correspond Ã la spÃ©cification finale officielle, celle qui permet le dÃ©veloppement et la certification des futurs contrÃ´leurs, cartes mÃ¨res, GPU et SSD compatibles.

Bref, vous connaissez le topo. Ces prolÃ©gomÃ¨nes achevÃ©s, vous serez ravis dâ€™apprendre que le PCI-SIG a publiÃ© la version 0.5 de la future norme PCIe 8.0.

Votre CM n'est pas encore obsolÃ¨te

Dans les faits, lâ€™organisme ne donnant pas dans lâ€™ochlocratie, cette nouvelle nâ€™aura aucune incidence sur votre existence, ni sur celle de votre PC, Ã moins que vous ne fassiez partie de ses quelque 1 000 membres. En outre, contrairement Ã ce papier, le communiquÃ© nâ€™a rien dâ€™amphigourique. Il est au contraire parfaitement intelligible et comprÃ©hensible. Il rappelle simplement que Â« lâ€™objectif de la spÃ©cification PCIe 8.0 est de fournir la bande passante Ã©levÃ©e et la faible latence nÃ©cessaires aux marchÃ©s gourmands en donnÃ©es, notamment lâ€™IA, les centres de donnÃ©es, les rÃ©seaux Ã trÃ¨s haut dÃ©bit, lâ€™edge computing, lâ€™informatique quantique et bien dâ€™autres domaines Â». Pour ce faire, plusieurs objectifs sont fixÃ©s : offrir un dÃ©bit brut de 256,0 GT/s, soit jusquâ€™Ã 1 To/s de bande passante bidirectionnelle via une configuration x16 ; garantir les objectifs de latence, de FEC (Forward Error Correction) et de fiabilitÃ© ; ou encore, rÃ©duire la consommation Ã©nergÃ©tique.

Ã€ quelques tournures prÃ¨s, le communiquÃ© reprend presque mot pour mot celui de septembre 2025 consacrÃ© Ã la version 0.3. Signalons donc les menus changements. PremiÃ¨rement, la formule Â« reviewing new connector technology Â» est devenue Â« evaluating new connector technology Â», signe que le PCI-SIG semble Ãªtre passÃ© dâ€™une simple phase dâ€™examen Ã une Ã©valuation plus concrÃ¨te de potentielles alternatives. Pour rappel, le consortium cherche ici Ã anticiper les limites physiques de lâ€™actuelle connexion Ã©lectrique PCIe. Avec un dÃ©bit brut visÃ© de 256 GT/s, le maintien dâ€™une transmission fiable sur les traditionnelles pistes en cuivre devient complexe, principalement en matiÃ¨re dâ€™intÃ©gritÃ© du signal, et avec des contraintes croissantes sur la consommation Ã©nergÃ©tique et la dissipation thermique. Le PCI-SIG Ã©tudie donc de nouvelles approches de connectique capables dâ€™accompagner les exigences du PCIe 8.0.

Par ailleurs, câ€™est inhÃ©rent Ã ce draft 0.5, celui-ci est sorti Â« avec un peu dâ€™avance sur le calendrier habituel dâ€™une publication de type draft 0.5 Â». Promptitude qui renforce la perspective dâ€™une finalisation de la norme dâ€™ici 2028.

Ceci Ã©tant, câ€™est Ã©crit noir sur blanc, le PCIe 8.0 cible avant tout les serveurs et des domaines bien prÃ©cis. Sur le marchÃ© des PC grand public, il ne faut assurÃ©ment pas sâ€™attendre Ã en entendre parler avant la prochaine dÃ©cennie. Et sans doute mÃªme pas au printemps de celle-ci. Alors d'ici lÃ , peut-Ãªtre que le PCIe 8.0 sera le cadet de nos soucis.