GTBox T1, le mini-PC cachÃ© dans une enceinte

Vous faites peut-Ãªtre vos ultimes prÃ©paratifs avant de partir en soirÃ©e drapÃ© dâ€™un linceul dâ€™apparat ou emmaillotÃ© dans votre costume de citrouille. Mais plus que votre harnachement, cette vraie-fausse enceinte pourrait garantir votre plus bel effet.

Pas seulement une enceinte

Sous la lumiÃ¨re tamisÃ©e du salon de Thibaut, lorsque que les KrÃ©ma et les Dragibus circuleront illicitement sous les mentaux, LÃ©o, LÃ©a ou mÃªme LÃ©i â€” lâ€™Ã©lu(e) sur lequel vous avez des vues â€” vous complimentera sur ce mirifique objet bleu marine. Â« Sympa ton enceinte ! Câ€™est une JBL ? Ah non, GTBox, connais pas, tant pis. Tu nous mets du Aya Nakamura ? Â». Ce Ã quoi vous rÃ©pondrez : Â« Bien sÃ»r ! Non, ce nâ€™est pas une JBL ; câ€™est beaucoup mieux que Ã§a. GrÃ¢ce Ã mon Minisforum MDSA156 et ses doubles moniteurs pliants, on peut regarder un film avec. Dâ€™ailleurs, si Ã§a te dit, en fin de soirÃ©e, quand tout le monde dormira, on pourra se caler ici â€” montre le divan â€” et regarder Ã‡a Â».

Nous arrÃªtons lÃ , puisque lâ€™Ã©pilogue de cette histoire est inÃ©narrable sur le site. Ã€ la place, contentons-nous de dÃ©crire le GTBox T1. Enceinte Bluetooth de prime abord, il peut bien diffuser de la musique grÃ¢ce Ã ses deux haut-parleurs stÃ©rÃ©o de 5 W. Mais ses atours ne se limitent pas Ã une belle acoustique : lâ€™engin est surtout mini-PC. Il abrite un processeur AMD Ryzen 7 8745HS (avec iGPU Radeon 780M), 32 Go de mÃ©moire DDR5 et un SSD PCIe de 1 To.

Tout cela dessert une connectique bien fournie : trois ports USB 3.2, un USB 2.0, un USB4, un port RJ45 2,5 Gb/s, un DisplayPort 2.0 et un HDMI 2.1. Toutes ces scissures sont situÃ©es aux cÃ´tÃ©s des trois ouÃ¯es dâ€™aÃ©ration destinÃ©es Ã Ã©vacuer la chaleur. Les prudes du cÃ¢ble pourront toujours passer par le Bluetooth 5.0 ou le Wi-Fi 6. Un logo GTBox rÃ©troÃ©clairÃ© et un anneau LED au sommet du boÃ®tier, personnalisable en vert, bleu ou jaune, viennent Ã©gayer lâ€™ensemble.

Dans son communiquÃ©, GTBox prÃ©sente son mini-PC comme une solution idÃ©ale pour les rÃ©unions et visioconfÃ©rences ; bien loin des soirÃ©es dâ€™Halloween. Ce GTBox T1, Ã ranger aux cÃ´tÃ©s du mini-PC-clavier pliant ou de celui muni dâ€™un Ã©cran intÃ©grÃ©, est proposÃ© en prÃ©commande Ã 549,99 dollars. Son prix public sâ€™Ã©tablira ensuite Ã 599,99 dollars.