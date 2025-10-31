Pour Halloween, MINISFORUM annonce une nouvelle effrayante

Quiconque s’est déjà intéressé aux mini-PC connaît forcément MINISFORUM. La marque commercialise de très nombreux modèles, classés sur son site selon trois grandes tranches de prix : entre 100 et 499 euros, entre 500 et 999 euros, et entre 1 000 et 1 500 euros. Inutile de chercher un mini-PC à 100 balles cependant, le modèle le moins cher actuellement proposé, le Minisforum GN31, coûte 199 euros. Mais là n’est pas notre sujet ; en fonction des configurations, préparez-vous à désormais payer plus pour avoir autant.

En effet, à l’instar de Raspberry Pi, la marque a annoncé qu’en raison d’une conjoncture économique mondiale morose, syphilisée par la guerre commerciale, une production insuffisante induite par une forte demande et une raréfaction des ressources — le tout accentué par un dérèglement climatique, fort heureusement tout juste jugulé par un scientifique de renom auquel la découverte du lien entre autisme et paracétamol donna ses lettres de noblesse — bref, de cette agrégation de causes qui, comme l’avait prophétisé Emmanuel Todd, paupérise les classes moyennes dans les sociétés occidentales et ne manquera pas d’être parachevée par une festive effusion de tripes et de sang, elle était dans le grand regret d’augmenter ses tarifs.

Des systèmes nus pour se consoler

MINISFORUM a publié un message en anglais sur le réseau social X. Elle a également pensé à ses clients francophones ; elle leur adresse ce mot doux titré Avis de modification prochaine des prix :

Chers clients précieux,



En raison de la hausse des coûts mondiaux des matières premières, qui a entraîné une augmentation significative de nos coûts globaux, MINISFORUM procédera à un léger ajustement des prix sur l'ensemble de notre gamme de produits le 4 novembre 2025 (PST). Veuillez noter que les modèles barebones (systèmes nus) et les produits sans mémoire DDR5 et/ou SSD ne seront pas affectés par cet ajustement pour le moment. Cet ajustement nous aidera à maintenir les mêmes normes élevées de qualité, d'innovation et de service auxquelles vous êtes habitués avec MINISFORUM. Nous vous remercions sincèrement pour votre compréhension et votre soutien continu. Notre engagement reste ferme : fournir des stations de travail AI Mini, des PC Mini AI, des PC Mini Gaming et des NAS AI performants offrant une valeur exceptionnelle à nos clients dans le monde entier.



Merci de faire partie de la communauté MINISFORUM.

Cordialement, MINISFORUM.

L’incidence de la hausse n’est pas précisée ; réponse le 4 novembre. Au moins, les esthètes naturistes du mini-PC ne seront pas impactés. Coïncidence de calendrier, depuis le 20 octobre et jusqu’au 3 novembre, la marque organise ses soldes d’Halloween. Outre des remises et des cadeaux à partir de certains paliers de dépense (30 euros pour 1 000 euros, 50 euros pour 1 500 avec une manette en prime, etc.), certains produits sont en promotion.

Nonobstant, si les prix finaux semblent bel et bien remisés, les effrayants montants barrés ont tout l’air imaginaires. Pour l’exemple, le Minisforum MDSA156 affiché à 319 euros « prix d’origine » coûte en réalité 279 euros depuis de nombreux mois (au moins depuis mai) si l’on se fie à la Wayback Machine. Bref, entre deux toiles d’araignée et trois citrouilles, les lieux semblent surtout hantés par des prix fantômes.