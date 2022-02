Alors que les influenceurs du monde YouTubesque ont tôt fait de passer le Steam Deck à leur moulinette, la chose n’avait pour seuls objectifs que d’informer et de divertir le public. Or, pour qui souhaite tester personnellement s’attaquer au remplacement d’une partie de sa console, les « tutoriaux » de LinusTechTips et GamersNexus ne sont probablement pas les plus détaillés.

À l’inverse, nos confrères d’iFixit sont versés dans l’art du démontage de bidule sans casser la moindre pièce, et cela tombe bien, leur version du l’étripage du Deck est fraîchement disponible. Notez, au passage, qu’iFixit est également partenaire de Valve en ce qui concerne la revente de pièces détachées certifiées : de quoi rassurer les clients au vu de l’historique du site en matière de militantisme sur le droit à la réparation.

En ce qui concerne la console en elle-même, les conclusions ne diffèrent pas vraiment de celles déjà tirées par les deux joyeux lurons cités au premier paragraphe : alors que le remplacement des sticks directionnels, du SSD — dont le bouclier anti-ondes est détachable et réutilisable — ainsi que des boutons et surfaces tactiles (bénéficiant de leur PCB dédié, séparé de celui, principal, contenant l’APU et présenté ici) ne présente quasiment pas de risque ; l’histoire est toute autre pour la batterie. En effet, furieusement fixée au châssis qu’elle est, difficile de l’en extraire sans risquer une torsion, et donc l’endommagement des cellules ; c’est pourquoi iFixit conseille de ne tenter un remplacement qu’avec une charge inférieure à 24 % afin de limiter les risques. En revanche, l’écran est aisément retirable une fois la colle utilisée pour le maintenir dûment ramollie : de quoi laisser l’appareil ressortir avec une note finale de 7/10, un score tout à fait honorable pour un bidule concentrant autant de puissance et de périphériques de jeu dans un si petit format.