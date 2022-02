C'est le 25 février que sortiront les 3 versions du Steam Deck. La différence entre elles provient de la capacité de stockage, de 64 à 512 gigots bien miniatures via de la eMMC. La concurrence sur ce type de consoles portables à hardware hérité du PC est rude, mais le Steam Deck est le premier à utiliser un attelage particulier, fait de coeurs Zen 2, 4 coeurs et 8 threads, et de puce graphique RDNA 2 là où les autres se contentent de Vega 8, on pense irrémédiablement aux Aya Neo et Neo Advanced basées sur du Zen 3 mais du Vega, de la patate à revendre malgré 8 coeurs et 16 threads limités par un iGPU vieillot.

Vous pouvez retrouver notre billet concernant la fin du NDA hardware de la console ici. Par contre, parler de l'APU Van Gogh est une chose, le voir en est une autre. Et effectivement, quand Valve tentait de dissuader quiconque de démonter le Deck car très complexe, ceux qui s'y sont essayés ont confirmé la chose : il ne faut pas être nerveux, et au contraire très patient. Après avoir réussi à extirper la coque, ainsi que le blower sur l'APU, il est apparu ! Sous son manteau brillant comme un vrai GPU, on retrouve le logo Valve, et la mention "Powered by AMD". Ça ne dit ni montre rien de plus, mais sa taille impressionne, il est tout juste plus gros qu'un ongle de main, évidemment ça dépend des mains, mais ça donne le la. Pas utile, mais fun, et ça permet de voir les entrailles, didiou que c'est serré !