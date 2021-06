Le nom Pine64 ne vous est peut-être pas familier, pourtant le terme a déjà été employé sur votre Comptoir favori : souvenez-vous, en mars dernier, la firme proposait à la vente un téléphone portable aux caractéristiques anémiques, mais ayant l’avantage de fonctionner sous Linux. Fort heureusement, les activités de Pine64 ne se limitent pas à cet appareil, et la firme possède une gamme de mini-PC dans la lignée du Rasberry Pi.

Dernier-né de cette série, le Quartz64 n’apporte pas vraiment plus de puissance brute : avec un SoC de chez Rockchip, le RK3566, la partie CPU n’est un quad-core Cortex-A55, ses performances devraient ainsi se situer en deçà de l’A72 du Pi. Côté GPU, le Mali-G52 2EE devrait plus confortablement se défendre face à l’iGPU du SoC de la framboise, mais ce n’est pas là que réside l’intérêt principal du bousin, pas plus que dans les 4 Gio ou 8 Gio de RAM embarqués.

En effet, c’est du côté des extensions qu’il faut chercher : avec 3 ports USB 2.0, 1 en 3.0, du SATA 3.0, un emplacement eMMC, un lecteur microSD, de l’Ethernet Gigabit ainsi que (et surtout) un connecteur PCIe x1, la carte a largement de quoi centraliser des périphériques à n’en plus finir ! Néanmoins, le sans-fil est aux abonnés absents, la maison-mère ne proposant qu’un module WiFi 5 et Bluetooth 5.0 en option. Enfin, conséquence de la flopée de connectiques, les dimensions de la carte dépassent largement celle du Pi avec 132 mm par 78 mm.

Pour ce qui est de la disponibilité et du prix, les deux variantes sont disponibles sur le site officiel de Pine64 pour un tarif de 59,99 $ pour la version 4 Gio et 79,99 $ pour celle au double de RAM. À voir si cette tarification saura trouver un public bidouilleur féru d’I/O ! (Source : ThinkComputers)