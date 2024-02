Le HDMI Forum rejette le pilote open-source HDMI 2.1 d'AMD

Cela fait trois ans que des utilisateurs de Linux signalent des bogues avec le HDMI 2.1 pour des configurations en 4K à 120 Hz et 5K à 240 Hz. Dans un ticket ouvert sur Gitlab par un certain Andrew O'Neil à l’époque, ce dernier exposait son problème en ces termes : « J'ai une RX 6800 XT connectée à un téléviseur LG B9 via HDMI. Comme ces deux appareils sont HDMI 2.1, je devrais pouvoir envoyer un signal 4k 120hz. Cependant, le support 120hz n'est disponible que pour la résolution 1440p, et seulement 60hz pour le 4k. C'est le cas pour Wayland et Xorg. »

Cette histoire vient peut-être d’avoir son épilogue. Alex Deucher, présenté comme l’un des principaux développeurs du laboratoire AMD Open Source et un grand contributeur pour les pilotes graphiques AMD dans le noyau Linux, a informé que le HDMI Forum avait rejeté la proposition de l’entreprise visant à corriger ces problèmes matériels. En cause, la nécessité de partager des données HDMI privées.

AMD a la solution, mais ne peut l'appliquer

Il est peut-être utile de préciser que contrairement au DisplayPort, le HDMI (High-definition multimedia interface) n’est pas open-source ; son utilisation nécessite l’obtention d’une licence. Si les cartes graphiques modernes font désormais la part belle aux DP, le HDMI reste massivement utilisé par bon nombre de moniteurs et téléviseurs. En 2021, le HDMI Forum a restreint l'accès public aux spécifications, ce qui eu pour effet de compromettre l'implémentation dans les pilotes graphiques open-source d'un grand nombre de fonctionnalités du HDMI 2.1 / 2.1b.

Pour en revenir à notre sujet principal, les équipes d’AMD sont enfin parvenues à corriger ces bogues après des mois de travail selon l’article de Phoronix. Seulement pour publier le correctif, l’entreprise doit obtenir l'approbation du HDMI Forum, qui détient les droits de cette norme. Or, l’organisme a refusé que cette démarche aboutisse.

« Le HDMI Forum a malheureusement rejeté notre proposition. À l'heure actuelle, il n'est pas possible de mettre en œuvre la norme HDMI 2.1 en open-source sans se heurter aux exigences du HDMI Forum », a écrit Alex Deucher.

Notre confrère de Phoronix souligne qu’un problème similaire était survenu il y a quelques années. Il portait sur l'accélération vidéo du GPU et pouvait potentiellement compromettre les restrictions vidéo HDCP. Bref, en l’état, la décision du HDMI Forum est pénalisante pour les utilisateurs de pilotes open-source, et saborde l’investissement consenti par AMD.

Pour avoir le fin mot de l'histoire par Andrew O'Neil, ce dernier a réagi au message publié par Alex Deucher. Il loue l’engagement d’AMD et comprend que la décision finale n’incombe pas à l’entreprise. Il reproche néanmoins à celle-ci de ne pas avoir pas été transparente depuis l’ouverture du billet.

« […] Cela dit, j'aimerais voir plus d'action de la part d'AMD sur des choses qui sont sous son contrôle. Au minimum, je m'attendrais à ce que le matériel de marketing et les spécifications techniques soient mis à jour pour indiquer explicitement que les fonctions HDMI 2.1 ne sont pas disponibles sous Linux. Ne pas être explicite à ce sujet va certainement à l'encontre des lois sur la consommation et la publicité ici en Australie, et ce changement aurait pu et aurait dû être fait lorsque ce problème a été soulevé pour la première fois. » peut-on lire dans sa longue réponse.