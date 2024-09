Flight Simulator 2024 n'est pas là pour jouer du pipotron

Si vous trouvez que la qualité graphique des jeux vidéo stagne depuis quelques années, Microsoft Flight Simulator 2024 pourrait bien vous convaincre du contraire. La dernière édition en date du jeu, à savoir Flight Simulator 2020 — opus qui était parvenu à rassembler 10 millions de joueurs fin 2022 ; 15 millions désormais à en croire Mirosoft — était déjà assez bluffante par certains aspects ; celle à venir promet de rehausser le curseur de quelques crans supplémentaires.

Turbulences prévues à partir du 19 novembre prochain

C’est ce qui ressort de la vidéo comparative proposée par la chaîne YouTube ObsidianAnt. L’auteur précise en description (ainsi qu'en milieu de vidéo) qu’il s’agit de comparaison de captures d’écran ; qu’il n’a pas de séquences opposant directement les deux cuvées à proposer pour le moment. Cet avertissement à l’esprit, voici sa comparaison :

Par ailleurs, il faut bien sûr toujours prendre ce genre de déclarations avec une certaine réserve et juger sur pièce, mais dans un long article au titre tout aussi long (Microsoft Flight Simulator 2024: The Many Enhancements That Make This the Most Ambitious Flight Sim Ever), l'équipe de développement du jeu prétend que « Microsoft Flight Simulator 2024 apporte également des améliorations massives à la Terre simulée en augmentant le niveau de détail de son environnement virtuel par un facteur de 4 000 ». Elle ajoute que « le sol n’est plus un simple champ d'altitude ; il comprend désormais de minuscules pierres, des rochers, du gravier et de l'herbe, tous modélisés en 3D. Ces détails du sol ont un impact sur les roues de votre avion lorsqu'elles entrent en contact avec les différentes surfaces, affectant ainsi les décollages et les atterrissages ».

Pour êtres exhaustifs, les développeurs parlent aussi d’une amélioration globale des éclairage du ciel et de l’atmosphère, notamment lors des crépuscules (levers et couchers de soleil). Ils évoquent des couleurs variables en fonction de la composition des nuages, lesquelles sont censées figurer des températures précises aux pilotes avertis. Dans la même veine, les développeurs promettent de nouveaux types de nuages — ils donnent l’exemple des Miley cirrus — ainsi qu'une meilleure simulation des niveaux les plus élevés de notre atmosphère. Enfin, la météo dynamique remaniée doit offrir des « tempêtes et autres phénomènes météorologiques beaucoup plus réalistes et impressionnants à traverser » (mais toujours cul vissé sur une chaise posée sur le plancher des vaches).

Pour redescendre dans des sphères plus hardware, ce Flight Simulator 2024 proposera une prise en charge du ray tracing. Pour le moment, nous avons seulement eu vent d’un support pour les ombres.

Quelles configurations pour Microsoft Flight Simulator 2024 ?

D’autre part, vous avez pu les découvrir si vous avez regardé la vidéo qui précède jusqu’à la fin : mais au cas où, les configurations PC ont été renseignées. La config minimale préconise un AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i7-6800K avec 16 Go de RAM associé à une AMD Radeon RX 5700 ou une NVIDIA GTX 970. Idéalement, tablez sur un AMD Ryzen 7 2700X ou Intel Core i7-10700K avec 32 Go de RAM et une AMD Radeon 5700 XT ou Nvidia RTX 2080. Les plus exigeants peuvent miser sur un processeur Ryzne 7 7900X ou Core i7-14700K couplé à une GeForce RTX 4080 ou Radeon RX 7900 XT et carrément 64 Go de RAM !

Concernant le besoin d'une connexion Internet de 10 à 50 Mbit/s, elle s’explique par le fait que le jeu se base sur le cloud. C’était aussi le cas de l’opus 2020. Ce dernier laissait néanmoins la possibilité de jouer hors connexion. A priori, ce ne sera pas le cas de MSFS 2024. Sortie prévue le 19 novembre : une fois n'est pas coutume, et ironie du sort pour un jeu d'avion, sans pigeon édition permettant d'essuyer les plâtres quelques heures en avance. En attendant, voici une vidéo preview proposée par IGN.

Ah, et vous n'échapperez pas à ce condensé de bon goût états-unien de l'année 1980 — faut bien créditer l'image d'illustration :