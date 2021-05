L’OLED pour les utilisateurs PC, en 2021, n’est encore qu’un lointain espoir. En effet, si certains modèles pour professionnels sont/seront disponibles dans le courant de l’été, ceux-si sont encore hors de prix, limitant ainsi grandement leur démocratisation. Pour autant, ces écrans sont déjà répandus au sein du grand public via les téléphones portables et certaines tablettes, les difficultés de mises au point se présentant principalement sur des dalles de grande taille.

Sur le papier, l’OLED à de quoi faire baver : plus besoin de rétroéclairage (pratique pour la HDR !), les pixels sont eux-mêmes source de lumière, ce qui entraine des noirs profonds et ainsi des taux de contraste théoriquement infini. De même, un pixel éteint consomme moins, c’est pourquoi les écrans de veille affichant quelques informations (heures, notification) ont fleuri au sens des appareils mobiles haut de gamme.

Or, s’il existe une passerelle entre les téléphones et les ordinateurs de bureau, ce sont bien les ordinateurs portables ; il est donc logique qu’une poignée de modèle OLED ait été développée. Standardisation obligeant, certains modèles ont été équipés d’écrans de cette technologie... mais également d’autres, permettant une comparaison directe. C’est le cas du Spectre x360 de chez HP, un convertible 360° tactile doté d’un écran 13", se marchandant aux alentours de 1100 $ à 1300 $ pour la version OLED, et 970 $ en troquant son affichage pour une dalle IPS.

Troquant son 1080 p pour un 2160p (soit un passage du FullHD à l’UHD), le Spectre x360 en version OLED gagne également une couverture totale du gamut DCI-P3, des temps de réponse blanc/noir et gris/gris plus rapide sans ghosting : bref, un atout de taille pour une machine initialement équipée d’un petit i5-1135G7 Tiger Lake et 8 Gio de RAM. Pourtant, un écueil vient assombrir de tableau : cette fantastique dalle serait très gourmande, demandant dans les 15 W au lieu des 5 W d’un IPS classique lorsque des images claires sont affichées, et environ 7-8 W pour des tons plus sombres. De ce fait, l’autonomie de notre Spectre, fond comme neige au soleil, passant selon notre confrère NotebookCheck de 9 h 54 à 6 h 6 dans un test d’endurance de leur cru basé sur de la navigation internet ! Attention donc si vous cherchez un appareil nomade pour des tâches requérant une colorimétrie des plus exactes : l’OLED n’est pas la réponse absolue...