Avis aux adeptes de RAID 1 en manque de place dans leur boitier, mais qui y ont encore une baie 5,25" de libre, la dernière solution d'Icy dock a peut-être de quoi titiller votre curiosité et potentiellement satisfaire vos besoins d'une sauvegarde sécurisée — à défaut d'être la méthode la plus rapide — de vos données, quelles qu'elles soient !

Il s'agit d'un nouveau ToughArmor qui se nomme MB902SPR-B, une création majoritairement métallique, comme c'est toujours le cas chez le constructeur, pour une solution que l'on espère donc robuste et durable. En tout cas, elle est garantie 3 ans. Icy Dock n'a pas cherché ici à y caser autant d'éléments stockage que possible, mais plutôt de proposer une solution simple et pratique pour un RAID 1 facile à mettre en place et à gérer.

De tiroir, il n'y en a donc que deux aujourd'hui et chacun est capable d'accueillir un disque dur 2,5" ou un SSD 2,5" en SATA (de 5 à 15 mm d'épaisseur, 8 To maximum) sur son plateau EZ-Slide, amovible à chaud, et sans outil, et disposant du nécessaire d’anti-vibration et d'un ancrage EMI à la terre. Pas de refroidissement actif, mais une ventilation passive naturelle grâce aux ouvertures en façade et à l'arrière du boîtier. Enfin, le tout se branche via un seul câble SATA 7 pins pour le transfert des données et une prise SATA 15 pins pour l'alimentation.

Pour une opération aisée et autonome en RAID 1, sans avoir besoin d'une carte dédiée ou d'un logiciel spécifique, ni de trop solliciter le CPU lors de la duplication, le MB902SPR-B embarque une puce matérielle RAID JMS562 du constructeur fabless taïwanais JMicron. Enfin, afin d'être en mesure de savoir à tout moment ce qui se passe avec votre RAID 1 et connaître son statut, Icy Dock a prévu bon nombre d'indicateurs lumineux en façade, qui vous informeront sur la progression de la reconstruction, mais aussi en cas d'erreur. Voilà tout est dit !

ToughArmor RAID MB902SPR-B.