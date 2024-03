AM4, le socket en EHPAD que même la pandémie n’a pas réussi à achever

On vous voit venir les lobbyistes de l’AM4. Ce n’est pas parce que ce socket a entamé une vraie révolution du côté du processeur grand public qu’il faut le maintenir sous respirateur. Parfois, il faut savoir dire stop. Mais à en croire les bruits de couloir, même Lisa n’est pas prête à franchir le pas.

Lors d’un évènement à Pékin, la marque a ainsi évoqué l’arrivée prochaine des 5000 XT. Non, il ne s’agit pas de GPU mais bien de CPU, malgré le suffixe XT. Souvenez-vous il y 4 ans, on vous parlait de l’arrivée des Ryzen XT, c’était alors la série 3000 basée sur Zen 2.

2020+ qu'ils disaient...

Les probabilités de repompage sont donc très élevées, mais cette fois avec Zen 3, aka les Ryzen 5000. AMD n’a rien dit de ces processeurs, mais la dernière fois qu’ils nous ont fait le coup, il s’agissait simplement de 100 à 200 MHz supplémentaires en Boost clock. Et à vrai dire, après la sortie d’une tétrachiée de Ryzen 5000, y compris la sortie très tardive du 5700X — quelques mois à peine avant les Ryzen 7000 — puis de toutes les variantes X3D — la dernière pas plus tard qu’en Janvier dernier —, on a du mal à imaginer quelque chose de plus novateur que ça. On imagine mal un éventuel 5950XT, mais les 5900XT et 5800XT ou 5700XT sont tout à fait envisageables. De quoi peut-être franchir la barre des 5 GHz avec Zen 3. On imagine assez mal en revanche de nouveaux APU Cezanne puisqu'on a déjà eu droit aux variantes GT il y a peu. Quant aux suppositions portant sur un mélange RDNA3 — comme sur les Ryzen 8000G — avec des cores Vermeer, c'est là encore peu probable en raison du mélange/gâchis de procédé de gravure, sans parler du manque de bande passante pour l'IGPU en DDR4.

Du tweet avec du cliché de qualité. Si vous zoomez (beaucoup) vous pourrez voir la mention des Ryzen 5000 XT.

Bon, c’est vrai que présenté de la sorte, ça ressemble plus à de l’acharnement thérapeutique, celui que tata Josette avait dit vouloir refuser, mais que certains sadiques auront quand même encouragé. Cela dit, il faut saluer ce geste, puisque ceux qui ont acheté une configuration AM4 fin 2020 ont aujourd’hui encore des possibilités d’upgrades. Alors certes, ceux qui avaient craqué leur slip pour un 5950X sont obligés de passer à l’AM5 pour gagner en perfs, mais pour tous les possesseurs de 5600X, il y a encore des sorties produit, et ça, c’est top moumoute. De quoi faire mentir les détracteurs d'AMD quand la marque annonçait conserver son socket AM4 encore plusieurs années en 2018...

Attention toutefois, si vous pensiez revendre votre 5600X moisi un bon prix — au hasard, disons moitié moins que ce que vous l’avez payé — vous serez amèrement déçu puisqu’on en trouve justement pour ce tarif-là en neuf. Même chose pour le 5950X d’ailleurs, qui a chuté autour des 400 €. C’est là l’un des inconvénients d’une production qui refuse de s’arrêter. Les produits continuent de se vendre de sorte que les commerçants continuent à s’approvisionner et les prix ne cessent de baisser. Chez Intel, il est plus fréquent de trouver une vieille breloque à prix d’or sur eBay ou sur un marketplace obscur, de quoi justifier un tarif en occasion indécent parce que ce processeur est « ultra rare ». De là à faire une analogie avec le marché automobile et, au hasard, la BX 16S, il n’y a qu’un pas que nous ne franchirons pas.