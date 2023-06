Allumeeeeeeez le Â« 12VHPWR Â» feu

On se rappelle non sans émotion un certain empressement des constructeurs de PSU pour être les premiers à sortir des alimentations dites ATX 3.0 sur le début de Q4 2022, avec des modèles envoyés à la presse alors que lesdits blocs étaient encore à la limite de la présérie... L'éternelle course à l'échalote. Les modèles finaux sont arrivés réellement sur le marché depuis Q2 2023 avec des modèles iconiques chez Seasonic, FSP, Corsair, ou encore plus récemment be quiet ! sur leurs gammes Dark Power Pro puis Straight Power. Et bien figurez-vous donc, devinez qui revient sonner à la porte, avec la sono allumée au taquet avec Johnny 2.0 dans la radio :

Tourner les circuits à l'oooo—rage

Des connecteurs mal conçus, un triste aaaaa—dage

Ils fondent, se consument sans es—poir

Les 12VHPWR, leur conception à re—voir



Laisser derrière ces problèmes électriques

Les haches de guerre, les connecteurs criiiiii—tiques

Se libérer des erreurs du passé

Et réinventer une manière de conneeeec—ter



Refrain

Il suffiraaaaaaaaaaAAAa d'une étincelle

D'un rien, d'un nouveau con—tact

Il suffiraaAAAAAAAaaaaAAAAAaa d'une étincelle

Et d'un peu de pression, oui poooour

Allumeeeeer le feu, alluuUUUumeeeer—le—feuuuu

Et faire cra—mer les cartes et les alimeuuuh

Allumeeeeer le feu, alluuUUUumeeeer—le—feuuuu

Et voir grandir la flamme dans mon péé—céééé

AlluuuuUUUmer leeeeeEEEEEEeeeeeeee feu



Je cherche la foudre, et l'é—clair

Des connecteurs solides, pleins de viiiiiiigueur

Je veux la fête et la résistance

Pour que ma machine retrouve l'exi—stence



La flamme est là, prête à ja—illir

Des connecteurs améliorés, prêts à aaaAAAAaa—gir

Je sens l'énergie qui monte dans mes veines

Le feu renaît, et rien ne nous freine



Refrain ( sono à 182 % sur-saturée )

Imaginez l'odeur.

Vous n’êtes même pas cap de chanter. Mais oui vous avez deviné, c'est ce bon vieux 12VHPWR qui refait parler de lui sur reddit. Ce vieux pote, qui avait fait les choux gras des fanboys AMD, qui était même remonté au PCI-SIG devant une succession de cas où ce bon pote, après une soirée bien arrosée, avait fini bien cramé. Emportant avec lui la RTX chérie qui aura coûté son mariage à son malheureux propriétaire, tout en lui permettant, enfin, d'afficher des reflets hallucinants dans les flaques d'eau à 120 fps. Cette fois-ci on change de côté :

Mais que se passe-t-il ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Un connecteur femelle bien fumé côté alimentation, et un connecteur mâle atteint de lèpre sévère ? Le tout sur du matos deutch kalitat à savoir une Dark Power Pro 13 flambante neuve ? Un nouveau 12VHPWR-gate ? Les castors lapons sont-ils hermaphrodites ? Le monde va-t-il connaitre un vague d'incendies provoqués par 12VHPWR ? Ira-t-on jusqu'à les ex-communier ? S'agit-il encore d'un bug de l'interface chaise-clavier dont MSI, plus malin que les autres, a trouvé une simple parade en colorant sur ses séries MAG GL PCIE5 la partie censée être enfichée du connecteur en jaune — du coup si vous voyez encore du jaune, c'est que vous êtes un boulet, et que c'est mal enfiché ?

On dirait bien. Alors du coup on ne sait pas trop quoi faire, entre se moquer, faire une deuxième adaptation de chanson sur une base du Ich Will de Ramstein. Ou saluer la célérité de be quiet ! qui, interrogé sur la délicate question, a rapidement statué indiquant qu'il s'agissait d'un cas unique, qu'ils avaient pris contact avec l'utilisateur et prenaient très au sérieux le cas en lançant une enquête. N'empêche, la note des soucis cumulés sur ce 12VHPWR commence à être un peu salée en dépit du dédouanement des instances. À moins que, définitivement, l'humanité soit perdue dans un déficit de QI.