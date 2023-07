Le PCI-SIG revoit le connecteur 12VHPWR pour l'ATX 3.1

Le connecteur de la honte, à l'image des évènements actuels sur le territoire, ne sera sans doute bientôt plus qu'un moche souvenir à placer au panthéon des fails du hardware ! Selon ce bon vieux Igor, et après quelques — longs — mois de soucis forts malvenus, le PCI-SIG s'est bien penché sur la question pour statuer sur une révision prochaine du 12VHPWR. Plus qu'une révision en fait, puisque les connecteurs, tant le header coté PCB que le le connecteur mâle, passeraient à la retraite anticipée — un sujet d'actualité — au profit d'un 12V-2x6 normé sous le futur cahier des charges ATX 3.1.

Physiquement les différences ne sautent pas vraiment aux yeux, et pour cause : la rétrocompatibilité doit être assurée ; on n’est pas sortis du sable.

Le format et le nombre de pins ne changent donc pas, avec les gros 12 contacts réservés à la transmission du jus d'électron, et les 4 plus petits dédiés au monitoring des signaux. L'une des « grosses évolutions » est portée au niveau des exigences en termes de conception et de qualité de câbles, avec un support restant à 9,2 A par tête de pin (soit 55 A max) sur une section 16AWG, et une force minimale de rétention minimale de 45 N pour assurer un meilleur maintient en cas de contrainte. Les niveaux de puissance sont en revanche revus, avec un pompage de watts maximal à 675 W sur le 12 V : 600 W via le connecteur + 75 W via le slot PCIe, contre 575 + 75 sur le 12VHPWR, et deux modes intermédiaires de 150 W et 300 W en sus des 450 et 600 W originels. Un possible pas vers une adoption plus générale de ce connecteur, y compris pour les petits GPUs.

L'autre évolution est bien celle attendue : la bonne gestion des contacts, au cas où l'interface chaise-clavier fasse un impair. Pour cela, les 4 broches inférieures assurant les signaux Sense0 et Sense1 (définissant le niveau de puissance envoyé) se voient raccourcies de prêt de 2 mm pour n'assurer un contact possible qu'en cas de bonne insertion ; sinon : pinut's, plus d'alimentation.

On peut également noter dans le brouillon des recommandations quant aux non-pliures des câbles trop prêt du connecteur ce pour éviter tout problème lié au bon brochage qui restent d'actualité et ne trouvent donc pas de solution concrète aux utilisateurs. Ainsi que le niveau de température des broches du connecteur — 30° de delta maximal par pin par rapport à la température ambiante avec les 12 contacts actifs —, invitant les fabricants de cartes à éviter toute source de chaleur excessive à proximité immédiate de ce dernier. Ce sont les fabricants d'alimentation qui vont être contents avec une feature toute indiquée pour leurs prochaines gammes.