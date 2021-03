Alors que les fabricants se mettent aussi de plus en plus à la MiniLED, tout espoir de voir l'OLED se démocratiser petit à petit n'est pas encore perdu. Enfin, « démocratiser » est un bien gros mot quand il s'agit d'écran pour les professionnels tarifés entre 3000 et 4000 €, il faut donc prendre l'expression dans le sens où il y aura prochainement un peu plus d'écrans OLED sur le marché qu'il n'y en avait encore jusqu'à présent. Eh oui, les fameux premiers-écrans OLED UltraFine de LG sont destinés aux professionnels, une orientation qui se retrouve évidemment dans les caractéristiques et le placement tarifaire des produits.

Point d'incurvé, la dalle 4K UHD sera systématiquement plate ; point de taux de rafraîchissement exceptionnel, c'est du très modeste 60 Hz, probablement avec de l'adaptive sync sur une plage ridicule de 48-60 Hz. Enfin, le temps de réponse de 1 ms GTG ne semble pas bien exceptionnel pour de l'OLED, alors qu'on a déjà pu voir du 0,1 ms, voire du 0,04 ms ailleurs. Le jeu n'étant pas la destination de ce type de produit, rien de trop grave. Par contre, OLED oblige, le contraste s'annonce naturellement fantastique, associé à une luminance supérieure aux 400 cd/m2 requises par la certification DisplayHDR 400 True Black (spécialement créée pour les écrans OLED). Aucune référence n'a obtenu le niveau supérieur de la certification, c'est normal, étant donné que le DisplayHDR 500 True Black exige une luminosité minimale de 300 cd/m2, critère qui n'est ici pas rempli.

Pour satisfaire les autres besoins du marché visé, au moins l'une des références devrait intégrer un switch KVM, tandis que d'autres posséderont des boucliers contre les reflets et seront capables de s'autocalibrer grâce à une sonde intégrée.

La facture finale s'annonce toutefois toujours très salée, preuve que si les références vont se multiplier cette année, les prix sont encore loin d'être tirés vers le bas. Le 32EP950 est attendu en juillet pour 3999 € ! Certes, par rapport aux 5000 € des ProArt OLED d'ASUS et Foris Nova d'Ezio ProArt OLED d'ASUS et Foris Nova d'Ezio, tous deux en 22 pouces et des spécifications autrement assez proches, y'a tout de même un (très) léger mieux... (Source)