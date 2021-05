L'ère de la DDR5 arrive, dans quelques mois nous y passerons, avec les nouvelles plateformes AMD Zen 4 et Intel Alder Lake. Cela ne signera pour autant pas le glas de la DDR4, mais l'avenir est bel et bien la DDR5. Mais en quoi est-ce l'avenir justement ? Corsair a teasé sa prochaine RAM, et elle ne manque pas d'atouts, comme tous les kits à venir finalement. Mais le géant aux multiples casquettes enfonce un peu des portes ouvertes, en rappelant grossièrement les avantages théoriques de la DDR5 6400.

La DDR5 existera avec des modules, non pas de 32 Go, mais de 128 Go maximum, ce qui fera de sacrées possibilités pour ceux qui le souhaitent ou en ont besoin. La bande passante également devrait grimper, 51 Go/s pour la DDR5 6400 contre 26 à la DDR4 3200 ou 17 à la DDR4 2133, le tout en omettant de spécifier les latences. Justement, Corsair ne parle pas des latences à venir, pourtant le mode de fonctionnement sera bien différent, surtout qu'il y aura un module ECC sur chaque barrette. Enfin, la tension baisse encore un peu, de 1.2 à 1.1 V, mais ça devrait être variable selon les puces mémoire embarquées, de tout temps, les puces les plus rapides sont toujours désobéies aux recommandations du JEDEC. Voici un tableau récapitulatif plus intéressant que des graphiques simplifiés.