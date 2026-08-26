NVIDIA libère sa nouvelle Ray Reconstruction, dispo sur toutes les GeForce RTX

Conformément au calendrier fixé lors du Computex, NVIDIA vient de rendre disponible sa nouvelle version de la Ray Reconstruction, l'une des briques de son écosystème DLSS. Comme les précédentes, cette évolution estampillée DLSS 4.5 RR reste accessible à toutes les GeForce RTX, des RTX 20 aux dernières RTX 50. Le nouveau modèle de peut dès à présent être récupéré via l'application NVIDIA, sous réserve de passer par le programme Early Access.

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DLSS 4.5 Ray Reconstruction pour tous les détenteurs de RTX

Nous n’allons pas présenter exhaustivement cette mouture, puisque ce serait redondant avec le précédent article. Rappelons simplement quelques bases. La Ray Reconstruction, introduite avec le DLSS 3.5, vise à améliorer le rendu des jeux qui utilisent le ray tracing ou le path tracing. Elle remplace les débruiteurs traditionnels utilisés pour reconstituer les zones d'une image où les rayons n'ont pas été suffisamment échantillonnés par un réseau neuronal entraîné par NVIDIA. L'objectif est d'obtenir une image plus nette et plus stable, avec moins d'artefacts temporels.

À l'instar de la composante mise à l'échelle, cette version 4.5 passe à une deuxième génération de modèle Transformer. Au Computex, NVIDIA avait annoncé 35 % de capacité de calcul supplémentaire et un traitement de 20 % de paramètres en plus, tout en conservant des performances similaires à celles du modèle précédent. L’entraînement du modèle avec un jeu de données plus vaste est également censé lui octroyer une meilleure compréhension spatiale et temporelle des scènes. Lors de la présentation initiale, l’entreprise avait illustré les améliorations sur les effets de neige dans Indiana Jones and the Great Circle, sur les lasers dans Pragmata, ou encore sur des écrans CRT dans Alan Wake 2. Vous trouverez toutes ces séquences dans l’article précité.

Pour celui du jour, nous vous mettons deux vidéos issues des chaînes KitGuruTech et Hardware Unboxed. La première oppose la version 3.5 de la RR à la nouvelle, quand la seconde fait de même mais directement depuis la version 4.0.

Nous n’allons pas non plus vous remettre la liste des jeux éligibles dès maintenant. Mentionnons simplement les trois ajouts qui font passer le contingent de 27 à 30 : I Am Jesus Christ, Marvel’s Spider-Man 2 et War Thunder.

Activer la Ray Reconstruction 4.5

L'information principale porte sur la manière de profiter de cette nouvelle version. C’est plutôt simple, puisqu’il suffit de mettre à jour NVIDIA App.

Pour commencer, il faut ouvrir NVIDIA App > Paramètres > À propos, puis activer l'option permettant de recevoir les versions Early Access. NVIDIA précise que cette étape est nécessaire pour accéder dès maintenant à la nouvelle Ray Reconstruction, dont la disponibilité générale est prévue en septembre. Il faut également au minimum le pilote GeForce Game Ready 580.88 WHQL.

Une fois la mise à jour installée, rendez-vous dans Graphismes et sélectionnez le jeu concerné. Il est également possible d'appliquer le réglage à l'ensemble des jeux compatibles en choisissant Paramètres globaux. Dans les deux cas, faites défiler la page jusqu'à Paramètres du pilote, puis ouvrez DLSS Override - Model Presets. Sélectionnez ensuite Custom, puis ouvrez le menu Ray Reconstruction. Deux choix sont proposés pour le nouveau modèle : Recommended ou Preset F. Il suffit enfin de cliquer sur Appliquer pour valider le remplacement.

Vous pourrez ensuite vérifier via les statistiques affichées par l'overlay que la bonne version est activée une fois en jeu.