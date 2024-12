PlayStation et AMD collaborent pour injecter plus d'IA dans les futurs jeux

Nous savons depuis la mi-septembre, à la sute du date foiré entre feu Pat Gelsinger et Kenichiro Yoshida (rencontre dont nous vous avons imaginé les coulisses, mais qui, en supposant qu’elle eût véritablement lieu, n’eût certainement vocation qu’à faire bisquer AMD), que la relation entre Sony et AMD, était faite pour durer. Les deux entreprises entament une nouvelle phase de leur idylle placée sous le signe de l’améthyste.

Les prémices de la PS6 ?

Nous ne vous apprenons rien, la PlayStation 5, ainsi que la PlayStation 5 Pro, embarquent du matos AMD. Plus précisément, un APU sous architecture Zen 2 et RDNA 2. Quant à la PlayStation 6, sa fidélité à AMD est déjà scellée, selon Reuters.

Hier, Mark Cerny, lead architect (architecte en chef) des PlayStation 5, est monté au créneau pour annoncer dans plusieurs médias Project Amethyst, une « collaboration plus étroite » avec AMD visant à développer des « technologies basées sur l’apprentissage automatique » à la fois pour le visuel des jeux et le gameplay.

Il s’est exprimé à ce sujet auprès d'IGN et de Digital Foundry. Il l’a également abordé à la fin de la vidéo de la présentation initialement consacrée à la PS5 Pro.

Pour le moment, Mark Cerny esquisse simplement les contours de son projet ; nous sommes davantage sur la déclaration d’intention que sur un aboutissement concret. Il décrit deux axes de développement. Le premier se limite au hardware d’une future console dotée d’une architecture optimisée pour les réseaux neuronaux, et plus spécifiquement adaptée aux CNN (réseau de neurones à convolution) légers pour les graphismes. Pour cela, Mark Cerny veut marier les avancées successives d’AMD avec ses architectures RDNA et celles de Sony autour du PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) de la PS5 Pro. Le second a un cadre bien plus généraliste, puisqu’il s’agit d’une collection d'architectures de réseaux et de stratégies d'apprentissage qui ne serait pas exclusive aux consoles de Sony, mais disponibles « sur une grande variété d'appareils ».

Mark Cerny résume dans les colonnes d’IGN : « Tout d'abord, je dois préciser la nature de la collaboration. Nous travaillons sur deux objectifs avec AMD. Le premier est l'amélioration des architectures matérielles pour l'apprentissage automatique. Et il ne s'agit pas de créer une technologie propriétaire pour PlayStation — l'objectif est de créer quelque chose qui peut être utilisé largement sur PC, console et cloud. L'autre collaboration concerne des CNN légers pour les graphismes des jeux. Vous savez, le genre de choses qui sont utilisées dans le PSSR et peut-être le genre de choses qui seront utilisées pour de futur FSR ». À ce propos, dans l’interview avec DF, Mark Cerny estime qu’avec le PSSR, Sony n’a qu’effleuré la surface de ce qu’il est possible de faire en matière de mise à l’échelle ; qu’il y a de la marge pour beaucoup mieux, y compris en intégrant de la Frame Generation.

Quoi qu’il en soit, la concrétisation de ce qui précède prendra plusieurs années. Mark Cerny a prévenu les membres de DF qu’il ne faut pas s’attendre à une grosse annonce de matériel immédiatement. Il est probable que la PlayStation 6 matérialise ce projet, voire la PS5 Portable qui a fait parler d’elle il y a peu.

Du côté AMD par contre, l’architecture RDNA 4 des Radeon RX 8000 attendues en début d’année prochaine doit booster les performances RT et ajouter de nouvelles capacités d’IA, d’après une déclaration de Lisa Su formulée lors de la présentation des résultats financiers du troisième trimestre. Quant au FSR 4, il est également pressenti pour suivre ce même chemin.