Nintendo a fièrement annoncé la bonne nouvelle sur X ainsi que dans un communiqué de presse : en quatre jours seulement, 3,5 millions de Switch 2 ont déjà trouvé preneur à l’échelle du globe. Cet engouement fait de l’hybride « la console Nintendo la plus rapidement vendue de tous les temps ».

© mamesora14/X

Les fans Nintendo sont heureux

Pour la France, un certain Oscar Lemaire précise, sur BSKY, que « 169 000 ventes pour le lancement de la Switch 2 en France. Le précédent record pour le lancement d'une console était la PS5 avec 107K ».

Selon les données officielles de Sony consignés dans ses résultats financiers de février 2021, la PlayStation 5 s’est vendue à environ 4,5 millions d’unités dans le monde entre sa sortie (novembre 2020) et la fin de la même année. On ne dispose pas de chiffres précis sur les quatre premiers jours, mais sur cette base, la PS5 resterait bien en dessous. Sinon, le site Frandroid stipule que le précédent record était détenu par la PlayStation 4 jusqu’ici, avec 1 million d’unités écoulées dans les 24 heures qui avaient suivi sa commercialisation. Cette durée ne préfigure toutefois pas de ses ventes en 4 jours, et encore moins de celles de la Switch 2 en un jour.

Bref, la performance de Nintendo reste remarquable et le record revendiqué ne semble pas être circonscrit à ses propres machines.

Ceci dit, pour en revenir à la PlayStation 5, elle était sortie dans le contexte que vous connaissez, avec une disponibilité très limitée en raison de la pénurie de semi-conducteurs. La console est restée introuvable pendant plusieurs semaines — une épine dans le hardware qui épargne la Switch 2, puisqu’elle trône aujourd’hui tranquillement en rayon.

Par contre, en matière de performances, la nouvelle venue semble vouloir rendre hommage à cette période. En nous basant sur quelques tests de Cyberpunk 2077 sur l’hybride — notamment celui d’un certain Bibi300, nettement moins dithyrambique que d’autres vidéastes français — les rues de Night City restent désespérément vides. Clairement, un couvre-feu est encore en vigueur.

La magie Switch 2 : une métropole sans aucun embouteillage / Cyberpunk 2077 (jeu sorti en 2020) © Bibi300

De son côté, Doug Bowser (le président et directeur des opérations de Nintendo of America, pas le personnage mi-tortue mi-dinosaure de Mario) estime que « les fans du monde entier manifestent leur enthousiasme pour la Nintendo Switch 2, une nouvelle façon améliorée de jouer aussi bien à la maison qu’en déplacement. Nous leur sommes reconnaissants pour cet accueil et heureux de voir le plaisir qu’ils prennent déjà avec la Switch 2, en découvrant de nouvelles fonctionnalités et des jeux qui rassemblent amis et famille d’une manière inédite ».

Comme quoi, malgré une console à la puissance limitée, une autonomie discutée, et un lineup réduit pour l’instant à Mario Kart World et à moult portages parfois bien bancals, la formule Nintendo fait toujours mouche. Libre à vous d’y voir un pied de nez aux technophiles transportés seulement par les visuels — à l’image de ces chers ragoteurs ArthaX du Centre-Val de Loire, Schock du Scoop en Nouvelle-Aquitaine, et Pipotron, tous subjugués par la beauté froide de Ciri sous UE 5.6 — ou, au contraire, de vous désoler de l’enthousiasme béat des dévots de Nintendo. Dans tous les cas, seul le temps dira si l’effet Switch 2 dépasse le simple réflexe de consommation pavlovien.