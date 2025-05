Switch 2 : ce que révèle son SoC NVIDIA T239

Dans moins d’un mois, moyennant un petit billet violet, vous aurez l’opportunité de vous ébaubir devant Cyberpunk 2077 en 720p / Low à 40 IPS sur le magnifique écran LCD de 8 pouces de la Switch 2 ; l’hybride de Nintendo débarquera en effet le 5 juin prochain. Si, lors de la présentation du 2 avril, la firme nippone n’a pas dévoilé grand-chose des entrailles de sa création, de précédents leaks avaient partiellement exposé le SoC de la machine. Grâce à une vidéo proposée par Geekerwan et des images postées par le compte X Kurnarl, on en découvre un peu plus à ce sujet.

A priori, pas la plus puissante des consoles portables...

Les deux individus ont obtenu leur carte mère sur la plateforme chinoise C2C Xianyu. Celle-ci regorge de tels trésors ; des échantillons d’ingénierie de processeurs y circulent souvent. Dans le cas de la carte mère et de son SoC, l’ensemble aurait coûté 1 000 RMB, soit environ 123 euros. Ce n’est toutefois pas l’affaire du siècle, puisque le système n’est pas fonctionnel : il s’allume, mais n’affiche rien. Il s’agit visiblement d’une pièce défectueuse — un rebut de production probablement destiné à finir à la poubelle, mais qui s’est finalement retrouvé sur le marché. Heureusement, cela n’entrave en rien son analyse.

The world's first Nintendo Switch 2 Dieshot

Samsung 8N

8Core A78C,Share 4M L2

1536Cuda/6TPC ampere GPU



A detailed process and chip analysis report will be released on Youtube and Bili at 9:30 pm tomorrow.



Les éléments fournis confirment l’utilisation d’un SoC NVIDIA T239 custom. Kurnarl précise dans son message : gravure Samsung 8N (8 nm), huit cœurs Cortex-A78C, 4 Mo de cache L2 partagé, et un GPU Ampere avec 1536 cœurs CUDA / 6 TPC. Le SoC aurait été produit la semaine 36 de 2024, soit entre le 2 et le 8 septembre.

Les die shots et clichés comparatifs sont assez instructifs. Ils révèlent par exemple une paire de modules LPDDR5 d’Hynix de 6 Go chacun, qualifiés à 8533 MT/s (des vitesses probablement inférieures en pratique), avec un bus mémoire de 128 bits.

Les illustrations ci-dessous comparent les surfaces de SoC et mettent en perspective les cartes mères des Switch 1 (LCD / OLED) et de la Switch 2.

Concernant la partie GPU, on parle donc de 1 536 cœurs CUDA Ampere. La source fait une référence directe au GPU GA107 — une puce également basée sur l’architecture Ampere et gravée en 8 nm par Samsung — que l’on retrouve notamment dans la RTX 2050 mobile, une carte dotée de 2048 cœurs CUDA. Cela dit, la vidéo de Geekerwan situe plutôt les performances de la Switch 2 au niveau d’une GTX 1050 Ti en mode docké, et d’une GTX 750 en mode portable.

Ce n’est bien sûr pas folichon au regard des standards actuels, mais on parle ici d’une console grand public, et qui plus est d'une hybride compacte, donc soumise à d’importantes contraintes thermiques et énergétiques. En outre, par rapport au Tegra X1 de la Switch première du nom, les gains s’annoncent de toute façon conséquents. Enfin, il sera aussi intéressant de voir comment cette Switch 2 se situe face aux nombreuses consoles portables, souvent dotées d'APU AMD — au premier rang desquelles le Steam Deck. Réponse début juin !