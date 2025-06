Une puissance de 1400W pour l'Instinct MI355X

N’en déplaise aux obséquieux qui les remercient à chaque prompt, ou aux sentimentaux qui y voient leur âme sœur après d’ardentes discussions, les grands modèles de langage — et plus largement les applications IA — n’ont rien d’entités éthérées et hors sol. Le secteur a besoin d’énergie pour alimenter ses accélérateurs GPU tels que les AMD Instinct.

Vous trouverez le tableau en fin d'article © ComputerBase

CDNA 4

Lors d’un évènement prévu demain et intitulé Advancing AI, AMD présentera sa MI350X Series, qui comprend deux nouveaux représentants. En amont, ComputerBase a lâché quelques indiscrétions glanées à l’ISC 2025 de Hambourg. Elles concernent les GPU et modules OAM (OCP Accelerator Module) MI350X et MI355X, conçus respectivement pour des puissances maximales de 1000 W et 1500 W, soit 400 de plus que le MI350X, et presque le double du MI300X (750 W).

En dépit de leur appartenance à la série MI300, ces MI350X et MI355X diffèrent des MI300X et MI325X lancés respectivement en 2023 et 2024. En effet, ceux-là utilisent l’architecture CDNA 3 ; les nouveaux venus sont basés sur CDNA 4.

AMD avait déjà esquissé les contours des MI350/355 lors de la présentation des MI325X. Quelques-unes des diapositives partagées à cette occasion, en octobre dernier, sont affichées ci-dessous.

Les puces CDNA 4 s’appuient toujours sur de la HBM3E, avec une bande passante qui tutoie les 8 To/s. La photographie de ComputerBase, qui sert d'illustration, montre la bête ainsi qu’un tableau des caractéristiques. La source propose aussi une photographie plein champ de ce document, que nous avons retranscrit.