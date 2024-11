Switch 2 : Nintendo confirme une bonne nouvelle

La successeure de la Nintendo Switch, communément baptisée Switch 2 par défaut et peut-être par dépit, a tout de l’arlésienne et ne verra assurément pas le jour en 2024. Fidèle à sa culture du secret, Nintendo ne laisse pas passer beaucoup d’informations ; la firme nippone a tout de même concédé un petit quelque chose susceptible de combler les très nombreux détenteurs de la Switch (144 millions selon les données VGChartz ; un peu plus, 146 millions, d’après Nintendo).

Peu après le Corporate Management Policy Briefing, l’entreprise, par la voix de son président Shuntaro Furukawa, a confirmé sur le réseau social d’un milliardaire très pote avec un président récemment réélu que les jeux Switch seraient bien compatibles avec la prochaine console. Soyons francs, c’était une hypothèse assez consensuelle depuis quelques mois. Elle l’était d’autant plus depuis que Nintendo s’était lancée dans sa traque aux émulateurs, laquelle fut couronnée de succès : elle a conduit à la prise de Yuzu en mars dernier, puis à celle Ryujinx en octobre. Comme nous l’écrivions à l’occasion de l'exhibition ce second trophée, cette battue témoignait assez ostensiblement de la volonté de mettre à mort les taxons indésirables, considérés comme nuisibles pour la nouvelle espèce en voie d'introduction. Quoi qu’il en soit, la rumeur n’en est donc plus une :

This is Furukawa. At today's Corporate Management Policy Briefing, we announced that Nintendo Switch software will also be playable on the successor to Nintendo Switch. Nintendo Switch Online will be available on the successor to Nintendo Switch as well. Further information about…