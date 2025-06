Le PCIe 7.0 finalisÃ©, cap sur le PCIe 8.0 et l'optique

no ragotz

Le PCIe 7.0 finalisé, cap sur le PCIe 8.0 et l'optique

En mars dernier, le PCI-SIG livrait sa version 0.9 de la norme PCIe 7.0. L’organisme a annoncé hier que la spécification était désormais finalisée. Et comme les membres du SIG ne sont pap'ici pour chômer, ils planchent déjà sur le PCIe 8.0, dont l’usage est prévu pour la prochaine décennie.

Too much pour nos PC

Les contours de PCIe 7.0 sont bien connus, mais cette finalisation est l’occasion d’en rappeler les fondamentaux. Le débit double encore, atteignant 128 GT/s par ligne et par direction, soit 512 Go/s en full x16. La norme conserve la signalisation PAM4 et le codage FLIT 1b/1b, tous deux introduits dans la génération précédente.

Pour atteindre de tels débits, PCIe 7.0 pousse la fréquence de signalisation physique à 32 GHz, contre 16 GHz pour les versions 5.0 et 6.0. C’est la première hausse depuis 2017. Mais plus la fréquence augmente, plus il devient difficile de maintenir l’intégrité du signal — en particulier sur de longues distances de cuivre. Vous êtes au courant, les signaux électriques sont soumis à des limites physiques, comme l’atténuation, les interférences électromagnétiques ou la diaphonie. Ces contraintes deviennent critiques à haute fréquence, rendant complexe toute augmentation de débit sans dégradation.

Ce n'est donc pas un hasard si dans le même temps, le PCI-SIG a publié une Engineering Change Notice (ECN) baptisée Optical Aware Retimer. Celui-ci modifie les spécifications PCIe 6.4 et 7.0 pour y intégrer une solution standardisée autour d’un retimer PCIe optique. C’est une approche officielle permettant de faire transiter du PCIe sur fibre optique. Les cibles principales sont bien sûr l’IA, le cloud et les centres de données.

Al Yanes, président du PCI-SIG, commente :

Nous avons constaté un besoin pour une interconnexion optique standard reposant sur PCIe, et l’ECN Optical Aware Retimer constitue une première étape vers une solution modulaire. L’adoption initiale se fera dans les centres de données, notamment autour de l’IA/ML et du cloud, avant de s’étendre à d’autres marchés.

À propos de la suite, le PCIe 8.0, l’objectif reste de doubler les débits pour atteindre 256 GT/s. Mais selon des propos d'Al Yanes rapportés par THUS, ce dernier reste prudent à ce stade de développement. Il précise que c’est bien l’ambition, mais qu’il est encore trop tôt pour l’affirmer avec certitude. Il ajoute que l’optique n’est pas la seule voie envisageable ; que l'approche initiale consiste à rester sur de l’électrique.

Avec la norme PCIe 7.0 désormais officielle, les membres du consortium (AMD, Intel et NVIDIA, entre autres) peuvent finaliser le développement de leurs plateformes compatibles. Les premiers tests de conformité sont prévus pour 2027, ceux d’interopérabilité pour 2028. Si tout se passe comme prévu, les premiers dispositifs PCIe 7.0 émergeront donc sur le marché entre 2028 et 2029.