La Switch 2 expose son SoC NVIDIA

Nintendo de la pas encore officialisée publiquement, mais la Switch 2 semble d'ores et déjà vouée à un plébiscite commercial. Son design externe a été documenté par plusieurs sources au cours des semaines passées. Aujourd’hui, c’est sa prétendue carte mère qui est exposée.

Une puce gravée en 5 nm par Samsung ?

Les clichés qui suivent ont été publiés par un certain MHN1994 sur Reddit. Ce jeune trentenaire ne s’est pas embarrassé d’accompagner l’image d’une quelconque légende, mais vous l’imaginez, d’autres ne cessent de gloser depuis.

En se basant sur de précédentes données et sur la taille estimée du SoC (environ 200 mm²), certains entrevoient une puce NVIDIA T239 custom comprenant environ 15 milliards de transistors. Elle serait gravée en 5 nm par Samsung et non en 8 nm ; un tel nœud impliquerait une surface d’environ 340 mm² pour héberger cette quantité de transistors.

Le SoC exploiterait un CPU à 8 cœurs (un cœur Cortex-X1, trois cœurs Cortex-A78 et quatre cœurs Cortex-A55). Quant à l’iGPU, ce serait 12 SM Ampere, soit 1 536 cœurs CUDA. Pas vraiment la dernière prouesse de NVIDIA donc (Ampere est l’archi des RTX 30 Series), mais tout de même une nette évolution par rapport à la Switch actuelle. Celle-ci embarque un SoC NVIDIA Tegra X1 gravé en 20 nm avec seulement quatre cœurs CPU (Cortex-A57) et 256 cœurs GPU Maxwell. Par ailleurs, un brevet suggère le recours à des algorithmes de mise à l’échelle gérées par IA, dans la grande tradition de NVIDIA depuis la sortie des premières RTX. Plus précisément, il est question d’un upscaling 540p vers 1080p et 720p vers 2160p, soit respectivement les modes Performance et Ultra Performance du DLSS.

Concernant la mémoire, la console passerait de 4 Go de LPPDR4 à 12 Go de LPPDR5X-7500. Enfin, en matière de stockage interne, il n’y aurait plus seulement 32 ou 64 Go (modèle OLED) de stockage flash, mais 256 Go en UFS 3.1.

Notez que cette carte mère correspondrait à celle du modèle final. Nintendo doit lancer la Switch 2 avant la fin du trimestre. Nous n'aurons sans doute pas à patienter aussi longtemps ; la date du 8 janvier est désormais avancée.