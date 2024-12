La Switch 2 se vendra comme des petits pains dès sa sortie

Nous avons la vague impression d’avoir lu voire écrit ça à maintes reprises, mais la Nintendo Switch 2 devrait bientôt cesser d’être une arlésienne. Ces derniers jours, vous avez sans doute vu passer des articles traitant de son design, puis d’autres de ses dates d’annonce et de sortie. Un rapport publié par DFC Intelligence, une société d'étude de marché et de conseils spécialisée dans le jeu vidéo fondée en 1994, donne l’occasion de faire le point. Il stipule déjà que « Nintendo sera le grand vainqueur de la prochaine génération de nouvelles consoles » (confessons que nous ne savons pas trop dans quelle génération de consoles ranger la Switch 2).

La Switch 2 esquissée par Dbrand

Une Switch 2 plus imposante que l'OLED

Avant de nous intéresser au rapport et aux derniers ragots autour de la Switch 2, rappelons qu’il n’y a jusqu’ici qu’une certitude, formulée par la première entreprise concernée : l’officialisation de cette console avant la fin de l’exercice fiscal en cours, soit, dans le cas de la firme nipponne, avant avril 2025.

Au cours du dernier week-end et en début de semaine, des rumeurs colportées par plusieurs sources, à la fois sur Reddit et X, ont fait état d’une officialisation en janvier prochain, pour une commercialisation à partir de la mi-mars 2025. Un certain NextHandheld prétend même avoir une version commerciale de la console en sa possession. Il aurait apparemment fourni des preuves aux modérateurs, et certaines seaient dévoilées à Noël ; pas au motif d’un odieux teasing, mais simplement par mesure de protection : ce serait une édition spéciale encore peu distribuée, et la dévoiler actuellement permettrait à Nintendo de remonter facilement à la source.

Quelques jours auparavant, des rendus de la Switch 2 avaient émergé. La marque d’accessoires Dbrand en particulier a référencé une protection Killswitch 2 pour laquelle la page expose le rendu de la supposée Switch 2. Interrogé par The Verge, Adam Ijaz, le PDG, a confié avoir les dimensions exactes de la console, obtenues à partir d’un « scan 3D du véritable matériel ».

Concrètement, la Switch 2 serait un peu plus grande que la Switch OLED : tandis que cette dernière a des dimensions de 102 x 242 x 13,9 mm, sa successeure mesurerait 116 x 270 x 14 mm. En outre, la diagonale de l’écran ne serait plus de 7 pouces, mais de 8 pouces. Parmi les autres changements, citons un bouton supplémentaire situé sous le bouton Home ; sa vocation reste incertaine.

Les indiscrétions de Dbrand concordent avec une vidéo proposée par la chaîne SwitchUp à peu près au même moment. L’auteur y expose une maquette de Switch 2, là encore prétendument réalisée à partir d'informations glanées auprès d'un fabricant d'étuis.

80 millions de ventes en 2028

Nous en avons terminé avec ces rumeurs ; place aux prédictions de DFC. Outre la pyramide ci-dessous qui nous apprend qu’apparemment, tout être humain est condamné à devenir un joueur au moins occasionnel dans les prochaines années, ce sont plutôt les deux diagrammes qui suivent qui nous intéressent.

Tel qu’exposé dans le communiqué qui les accompagne, la société prévoit que « Nintendo vendra 15 à 17 millions d'unités de sa nouvelle console en 2025 ». Elle passera ensuite à un rythme plus soutenu, supérieur à 20 millions par an. Ainsi, DFC estime que fin 2028, 80 millions de Switch 2 auront trouvé preneur.

À partir de 2027, nous supposons que les « System 2 » et « System 3 » correspondent respectivement aux PlayStation 6 et Xbox Next Gen. Les analystes de DFC pronostiquent déjà que « Nintendo sera le grand vainqueur de la prochaine génération des nouvelles consoles, principalement en raison d'une disponibilité plus précoce et d'une concurrence limitée ». De ce que nous comprenons, ils placent donc directement la Switch 2 comme rivale des futures créations de Sony et de Microsoft. Mais ne vous y trompez pas, sur le plan des performances pures, la Switch 2 ne devrait même pas rivaliser avec la PS5 et la Xbox X Series (et donc encore moins avec la PS5 Pro). Rien de scandaleux du fait de son hybridité.

Un des derniers éléments intéressant du rapport est l’assertion selon laquelle « il n'y a pas de place pour plus de deux systèmes de console majeurs. Sony ou Microsoft devront lutter avec acharnement pour survire à la troisième place ». Pour la génération actuelle, le vainqueur de cette lutte est clairement Sony (la PS5 se vend grosso modo deux fois plus que les Xbox Series ; environ 65 millions vs 33).

Apportons à tout ce qui précède quelques données factuelles. D’après Nintendo, sa Switch s’était vendue à 146 millions d’exemplaires en novembre dernier. Ce nombre fait d'elle la troisième console la plus populaire (elle est devancée par la DS et la PS2). Durant la première année fiscale de commercialisation, Nintendo a comptabilisé 18 millions de ventes environ pour sa Switch première du nom. Les meilleures années de l’hybride ont toutefois été en 2019, 2020 et 2021. En dépit de l’effet COVID, selon les données de Statista ci-dessous, les ventes de la Wii avaient suivi une trajectoire assez similaire.

Dans les commentaires d’un article de WCCFTech qui relaie les données de DFC Intelligence, certains pensent que les consoles portables type ROG ALLY et Steam Deck vont ronger les ventes de la Switch 2. À l’instar des analystes de DFC, nous avons beaucoup de mal à adhérer à cette théorie ; tout simplement car les clients ne sont vraisemblablement pas du tout les mêmes. Ces consoles portables semblent surtout s’adresser à un panel de passionnés, tandis que les machines de Nintendo sont généralement bien plus grand public. Ajoutons à cela la praticité jusqu’à présent inégalée de la Switch à passer de console portable à console de salon (que conservera en principe la Switch 2), et bien sûr, les nombreuses exclusivités dont pourra se targuer cette machine. Enfin, comme toujours, la tarification conditionnera aussi bien des achats.