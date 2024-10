Cyberpunk 2077 chromé jusqu’à la moelle, ça rend pas trop mal

De base, avec le path tracing activé, Cyberpunk 2077 reste, en 2024, l’un des jeux les plus impressionnants (visuellement parlant) sur PC. Et au même titre que Grand Theft Auto V, la production de CD Projekt RED est chouchoutée par la communauté des moddeurs. Pour des résultats parfois bluffants, comme en témoigne la vidéo proposée par NextGen Dreams.

GTA V n'a pas abdiqué

L’individu a transformé son jeu avec du Path Tracing, du DLSS 3.7.10 et surtout le mod DreamPunk 2.1 si l’on se fie à la description. Il précise que cette version 2.1 remodèle les options graphiques ainsi que « l'éclairage indirect, la diffusion de la lumière, la saturation de la LUT [ Look-Up Table, soit les informations relatives aux couleurs de l’image] et bien plus encore ».

L’objectif : aboutir à un rendu quasiment photoréaliste. Sur le base des séquences qui suivent, nous en sommes effectivement proches dans plusieurs scènes.

L’auteur de la vidéo ne précise pas la fréquence d’images à laquelle fonctionne le jeu ainsi transformé sur sa machine. La fiche de son compte YouTube révèle tout de même qu’il possède une configuration plutôt musclée : Core i9-13900KS et NVIDIA Geforce RTX 4090. Vous pouvez accéder à sa page Patreon ici.

Profitons de ce papier pour montrer qu’en dépit de ses 11 ans au compteur (neuf et demis si l’on se base sur la version PC), GTA V grimé a toujours quelques arguments. La preuve avec la vidéo ci-dessous mise en ligne par Digital Dreams il y a cinq jours.

Pour finir sur une note moins positive, relevons que la qualité d’un jeu ne se limite bien sûr pas à ses visuels. En outre, aussi photo-réaliste que puisse être la plastique de Cyberpunk 2077 dans la vidéo de NextGen Dreams, le fait de rouler dans une flaque d’eau sans provoquer la moindre éclaboussure contrebalance, à notre humble avis, ces visuels léchés ; une beauté très figée en somme et qui souvent, dans les productions récentes, s'impose au détriment du moteur physique (pour se limiter aux deux jeux cités ici, GTA V s'avère parfois supérieur à Cyberpunk 2077 dans ce domaine). En espérant que GTA VI parvienne à concilier les deux.