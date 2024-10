Sus aux émulateurs Switch ! Nintendo terrasse le prince Ryujinx

L’émulation de Nintendo Switch s’est librement épanouie pendant quelques années, mais la firme nipponne a décidé de resserrer la vis ces derniers mois. Après avoir sonné le glas de Yuzu en mars dernier, elle vient de terrasser l’autre émulateur phare de sa console hybride, Ryujinx.

Mort amiable

Cette fois, la mise a mort ne s’est pas déroulée dans les coulisses de tribunaux. Nintendo s’est contentée de menacer les développeurs de Ryujinx d’une procédure judiciaire pour qu’ils concèdent à passer l’émulateur à gauche.

Tel que rapporté dans le message posté par le compte X officiel de Ryujinx, gdkchan, le développeur principal, a été directement contacté par Nintendo. La firme lui a proposé un « accord non spécifié pour arrêter de travailler sur le projet, supprimer l'organisation et tous les actifs connexes dont il a le contrôle ».

L’auteur du message indique qu’il tient à expliciter cette suppression volontaire de Ryujinx pour éviter de laisser les utilisateurs dans le flou.

Les tenants et aboutissants de cette affaire ne seront certainement jamais dévoilés, mais il est vraisemblable que les responsables de Ryujinx aient considéré qu’il était plus judicieux pour eux de renoncer plutôt que de se lancer dans une bataille judiciaire face à Big N ; ils ont sans doute estimé qu’elle tournerait en leur défaveur, en dépit de certaines règles floues qui régissent l’émulation.

En guise d’épilogue, le compte officiel a détaillé à travers une série de messages les projets sur lesquels les développeurs œuvraient. Parmi ceux-ci, citons la prise en charge des systèmes Android et iOS, ou encore la possibilité de connecter une console émulée à une console physique.

Comme rapporté en début d’article, cette victoire sur Ryujinx intervient quelques mois seulement après celle remportée sur Yuzu, l’autre émulateur phare de la Switch ; et le trépas de Ryujinx n’est vraisemblablement pas juste la répercussion son émulation du récent The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom.

Ce qui est à noter, c’est que ces deux solutions jouissaient d’une belle popularité depuis plusieurs années, mais que Nintendo a finalement décidé de leur tordre le cou à quelques semaines d’intervalle. Cette ardeur soudaine à faire place nette est peut-être le signe d’une Nintendo Switch 2 à l’architecture très similaire à celle de la Switch. La volonté d’annihiler les cadors de l’émulation à l’aube de la sortie de la nouvelle console est sans doute un bonne stratégie pour éviter la germination d’un émulateur de celle-ci en un temps record. En outre, ces éradications risquent d’avoir un effet dissuasif ; qui voudra passer des années à développer un émulateur avec une épée de Damoclès maniée par Nintendo, désormais prompte à s’abattre, au-dessus de la tête ?