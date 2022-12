La date du 5 janvier fuitée pour la RTX 4070 Ti ?

Après les RTX 4080 et 4090, les regards sont tournés vers le milieu de gamme, dont le caméléon n’a point encore pipé mot. Pour autant, les fuites ne manquent pas à ce sujet, particulièrement en ce qui concerne la RTX 4070 Ti : en voilà une de plus qui vient rajouter du grain au moulin. En direct de nos confrères italiens de chez Drako.it, une page produit de RTX 4070 Ti TUF est sortie légèrement en avance, avec un sympathique compte à rebours affichant pour but la date du 5 janvier.

En tout point identique (sauf le prix) à la RTX 4080 12 Gio qui a fait grand fracas, et pas de manière positive, la RTX 4070 Ti seraient pressenti pour être dévoilée le 3 janvier, le test étant officiels le 4 janvier et la mise en vente le 5. Reste à voir si ces rumeurs sont vérifiées, et pour cela… il va falloir s’armer de patience ! (Source : VideoCardz via WccfTech)