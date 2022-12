Gamotron • En fait, le One Piece c'est...

S06E48 • 28 novembre - 4 décembre 2022

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Marvel's Midnight Suns est sorti le 2 décembre et a été développé par Firaxis Games. Jeu de rôle tactique au tour par tour, donc en gros un truc qui ressemble à XCOM (entre autres) mais avec des super-héros et des super-vilains. Enfin les trucs Marvel là. Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1

Need for Speed Unbound est sorti le 2 décembre et a été développé par Criterion Games. Des bagnoles qui font vroum, des flics qui nous poursuivent, du tuning, du gros son... Avec tout ça vous allez pouvoir devenir le boss de la ville et imposer votre style. Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/XBX

The Callisto Protocol est sorti le 2 décembre et a été développé par Striking Distance Studios. Pondu notamment par un ancien ayant œuvré sur Dead Space, c'est sans surprise un jeu d'action en vue à la troisième personne à tendance horrifique qui vous attend ici. Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1

The Knight Witch est sorti le 29 novembre et a été développé par Super Mega Team. Petit metroidvania bien coloré et bien nerveux avec une forte composante shoot'em up. C'est en 2D, c'est joli, et ça mettra votre talent à rude épreuve sur certaines phases. Enfin on suppose. Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1/NS

Warhammer 40,000: Darktide est sorti le 30 novembre et a été développé par Fatshark. C'est du Warhammer, y'a du gore, des vagues d'ennemis, du multijoueur... et c'est fait par la team qui a bossé sur Vermintide, donc les amateurs apprécieront. Cordialement. Plus d'infos →

Dispo sur PC/XBX* (* à venir)

• Focus

Changement de registre avec un nouveau titre édité par Bandai Namco basé sur un manga, pour changer : One Piece Odyssey. Et le manga en question, c'est bien entendu One Piece, le concurrent de Dragon Ball le plus féroce et sans conteste le plus populaire chez les jeunes. On va donc retrouver Luffy et sa bande dans cette nouvelle aventure, qui n'est pas la première du genre puisque des jeux One Piece, il en sort régulièrement depuis 2000 et le tout premier opus sorti sur WonderSwan. Eh oui, cette console a existé... On pourrait presque dire "encore un jeu One Piece", sauf qu'il y a une différence majeure cette fois-ci par rapport aux opus précédents. Déjà, contrairement à One Piece Pirate Warriors (le 4 étant le dernier jeu de la franchise, sorti en 2020), ce n'est pas un musou ou un beat'em all. Non, ici on a bien un J-RPG classique. Et on insiste sur ce côté classique, puisque, là encore, contrairement à One Piece: World Seeker (2019) qui, lui, était un action-RPG, ici on a droit à des combats au tour par tour. Oui, vous avez bien lu.

Un J-RPG solo dans l'univers de One Piece, voilà le résumé, et ça fait envie. Enfin pour peu qu'on apprécie non seulement les J-RPG, mais aussi One Piece... Bref, on saluera ILCA, en charge du développement, et on notera au passage la présence de Motoi Sakuraba en tant que compositeur, à qui on doit entre autres les musiques de la série Dark Souls, Tales of ou encore Valkyrie Profile. De quoi commémorer les 25 ans du manga en bonne et due forme. En tout cas, si vous appréciez les aventures de l'équipage du Chapeau de paille, vous aurez peut-être envie de tester ce nouveau jeu, mais pour cela il faudra patienter jusqu'au 13 janvier prochain, date à laquelle la sortie se fera sur PC (Windows), PlayStation 5, PlayStation 4 et Xbox Series. Gomu gomu no hype!

• Correctifs, DLC, blabla...