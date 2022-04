S06E14 • 4 avril - 10 avril 2021

Chrono Cross The Radical Dreamers Édition est sorti le 7 avril et a été développé par Square Enix. RPG culte pour certains, anodins pour d'autres, n'empêche qu'il vient d'être remasterisé, donc pourquoi ne pas tenter le coup. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS4/XB1/NS

Forgive Me Father est sorti de son early access le 7 avril et a été développé par Byte Barrel. Un FPS style bande dessinée, un chouïa gore dans un univers à la Lovecraft, ça a son petit cachet. Plus d'infos → Dispo sur PC/macOS/Tux

Godfall Ultimate Edition est sorti le 7 avril et a été développé par Counterplay Games. Action-RPG pour fêter le lancement de la PS5, mais c'est aussi dispo sur PC et cela l'effectue plutôt pas mal, surtout dans cette version ultime de la mort. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1

LEGO® Star Wars™ : La Saga Skywalker est sorti le 5 avril et a été développé par TT Games. Encore un jeu LEGO, encore une franchise Star Wars, c'est toujours aussi propre et agréable à jouer, comme un jeu LEGO quoi. Avec du Star Wars dedans... Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1/NS

Karl Fairburne est de retour dans Sniper Elite 5 , la désormais "vieille" franchise initié en 2005 avec le premier opus. C'est donc 17 ans après qu'on retrouve notre héros plongé en pleine Seconde guerre mondiale, en 1944 lors de l'opération Kraken. Car chacun sait, ça fait un bien fou de libérer le Kraken, surtout après un bon cassoulet. On a donc toujours un jeu dans lequel on incarne un tireur d'élite, ça va de soi, avec des killcams incroyables qui en mettent plein la vue, du moins si vous réussissez votre coup.

Le studio Rebellion est toujours aux commandes, on aura droit à priori à nouveau au Asura Engine pour donner vie à l'ensemble et on notera de très grandes possibilités de personnalisation des armes, de quoi vous concocter un p'tit fusil sympathoche pour éclater des crânes et déchiqueter des membres. Sur ce, bon appétit, bon dimanche, et rendez-vous le 26 mais prochain pour une sortie prévue sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One.

